Guillermo del Toro furioso exige justicia por la muerte de Giovanni López

Guillermo del Toro alzó la voz en redes sociales por justicia para Giovanni López, quien murió a manos de un grupo de policías de Jalisco por no usar cubrebocas.

Fue por medio de Twitter donde el cineasta lanzó un mensaje a las dependencias de gobierno encargadas de mantener el orden en el estado, por si fuera poco se pronunció a favor de la marcha que se hará en nombre de Giovanni López el día de hoy.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica, escribió del Toro.

@FiscaliaJal @EnriqueAlfaroR @CNDH @FGRMexico A mas de un mes, no hay respuestas, no hay arrestos. No es abuso de autoridad. Es asesinato. El sinsentido- la locura absoluta- es que ocurra un asesinato a nombre de un asunto de salud publica. https://t.co/0OscxjSBtt — Guillermo del Toro (@RealGDT) June 4, 2020

Por su parte los tuiteros no se hicieron esperas y apoyaron a Guillermo del Toro con mensajes de todo tipo, ya que no quieren que el asesinato quede impune.

"Pobresito muchacho me dolió mucho mirar su video", "cuando un ignorante esta en el gobierno, lo único que sabe hacer es ser tirano", "De acuerdo contigo, @RealGDT Ojala te pronuncies también por la falta de medicamentos para el cáncer fueron algunos mensajes de descontento por la muerte del joven.

Cabe mencionar que en redes sociales circula el video donde la persona fallecida es detenido por no portar cubrebocas, por lo que más tarde el cuerpo sin vida de Giovanni López fue entregado a sus familiares.

Así se llevaron a Giovanni López, albañil de 30 años, los policías municipales de Ixtlahuacán en Jalisco por no portar cubrebocas. Lo golpearon hasta matarlo..el Estado de Terror y Persecución que instala el gobernador @EnriqueAlfaroR pic.twitter.com/BMRRSgkjhC — Jorge Armando Rocha (@rochaperiodista) June 3, 2020

Recordemos que en Estados Unidos se ha convertido en un campo de batalla debido a un caso muy similar al de Giovanni López, ya que un hombre afroamericano fue asesinado por un policía cuando este trató de someterlo de una manera salvaje para esposarlo, provocándole la muerte tras ponerle la rodilla en la pierna por un largo tiempo.

Es por eso que varios ciudadanos tomaron las calles de Estados Unidos para generar disturbios y es que exigieron justicia desesperadamente.

