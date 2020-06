Guitarra de Kurt Cobain vendida por 6 millones de dólares en subasta

La guitarra usada por Kurt Cobain en las grabaciones del célebre concierto "MTV Unplugged in New York" en 1993, fue vendida ayer sábado en una subasta organizada por la casa Julien's, por 6 millones de dólares (un récord para una guitarra).

El comprador, quien estaba físicamente presente en la venta organizada en Beverly Hills (Los Ángeles, California), es el empresario australiano Peter Freedman, fundador de Røde Microphones, indicó Julien's en un comunicado. El empresario dijo que pretendía presentar el instrumento usado por Kurt Cobain en varias ciudades del mundo, en exposiciones con fines caritativos en apoyo al mundo del espectáculo.

El precio de 5 millones dólares y que subió hasta los seis millones al añadirle costos y comisiones, superó ampliamente la estimación inicial de la casa Julien's, que había fijado el punto de partida de la subasta en 250 mil dólares y al poco tiempo había superado el millón de dólares.

Hasta ahora, la guitarra más cara de la historia era una Fender Stratocaster, bautizada Black Strat, usada por el guitarrista del grupo británico Pink Floyd, David Gilmour. Había sido vendida por el músico por 3,97 millones de dólares, en una venta organizada en junio de 2019 por Christie's, a beneficio de obras caritativas.

La guitarra semiacústica de Kurt Cobain vendida el sábado, es un modelo raro, Martin D-18E del año 1959 y solo hay solo 302 ejemplares en el mundo. Dicho instrumento respondía a las reglas de la emisión Unplugged de la cadena estadounidense MTV, que quería que los artistas invitados solo usaran instrumentos acústicos o semiacústicos. El lote a subastar también incluye la funda original del instrumento, que el músico decoró con una pegatina del disco "Feel the Darkness" (1990) de la banda Poison Idea.

Con un tono mucho más íntimo que el de sus rabiosos y atormentados álbumes de estudio, el disco "MTV Unplugged in New York" recoge un concierto acústico que dio la banda Nirvana el 18 de noviembre de 1993 para la cadena MTV. El álbum se publicó en noviembre del año siguiente, unos siete meses después del suicidio del cantante, convirtiéndose en un éxito de crítica y ventas.

"MTV Unplugged in New York" fue el primer lanzamiento de Nirvana posterior a la muerte del músico; se ganó un puesto de honor dentro de la breve pero muy influyente discografía de este grupo, que incluye también los álbumes "Bleach" (1989), "Nevermind" (1991) e "In Utero" (1993).

En la subasta de Julien’s también habrá otros objetos para los coleccionistas de música, como instrumentos, artilugios y curiosidades de todo tipo de estrellas como Paul McCartney, Jim Morrison, Johnny Cash y Michael Jackson.

