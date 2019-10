Gus Rodríguez confiesa que padece enfermedad pulmonar

Gus Rodríguez, quien es publicista, conductor e ídolo geek, confiesa en sus redes sociales que padece enfermedad pulmonar y sigue al pie de la letra sus tratamientos médicos para salir adelante victorioso. Tras dar tal noticia se vuelve tendencia.

Los seguidores de Gus Rodríguez, tras enterarse del mal que padece, le envían palabras de aliento y mensajes positivos para que no pierda la fe y piense en que todo va a estar bien.

A todos mis followers, o sea, quiero decir amigos: Les agradezco que estén atentos de mi salud. Una enfermedad pulmonar me atacó repentinamente y me hizo adelgazar mucho. Todavía no se va, pero ahora sí ya le estoy haciendo frente y le ganaré", escribe Gus en sus redes.

A la vez, Gus agradece a sus seguidores estar al pendiente de su salud y también de su trabajo. Usuarios en Twitter

Ahora, los usuarios en Twitter volvieron Tendencia la frase “Ánimo Gus”, dedicada a Gus Rodríguez, ícono geek de México.

“Ánimo, Gus” es TT y se lo merece mi buen @Elgusrodriguez.



Ayuden a que sí lo vea escribiéndolo ustedes también ^__^



Gracias pic.twitter.com/2V2Tpr3su6 — Vampipe ⍨ (@vampipe) 24 de octubre de 2019

Gus Rodríguez es también guionista y fundador de la revista Club Nintendo. Según el portal de noticias de Grupo Fórmula, Javier Rodríguez , su hijo, ya había hablado en el programa Zero Control, del canal BitMe, acerca de la enfermedad de Gus.

Gus es un pionero en las publicaciones de revistas sobre videojuegos, siendo más conocido por fundar la revista mensual Club Nintendo México en 1991 junto a Pepe Sierra, ambos guionistas del programa "Derbez en Cuando" , del famoso actor y productor Eugenio Dergez.

Según información en su biografía, Gus también fue conductor del programa de televisión "Nintendomanía" y sobre todo, es conocido por hacer apariciones en varios de los programas de televisión de Eugenio Derbez. En su faceta de director se ha encargado de estar al frente de producciones de Televisa como "Vecinos".

Recientemente ha incursionado en el mundo del doblaje latinoamericano como adaptador de guiones y por hacer voces adicionales.

En este año 2019 se vincula a Televisa para ser conductor en los programas "Retro game" y "Game-Volution" transmitidos por el canal de televisión BitMe.