Gus Vázquez descubre el por qué entró al mundo de la música

Dejar un mensaje positivo en esta sociedad es el propósito que tiene en la vida Gus Vázquez, integrante del conocido grupo Vázquez Sounds. Su carrera artística es solo un medio más para llegar a su cumplir el referido propósito a través de la música o de conferencias.

El joven músico de 21 años incursionó como conferencista a la par con los trabajos de la nueva producción musical de la agrupación originaria de Mexicali.

Su conferencia para jóvenes, titulada Despierta, es un foro juvenil para despertar la conciencia y a través de la guía de Gus Vázquez, los asistentes podrán identificar cuál es el mejor camino para lograr sus propios objetivos, esto con la ayuda de herramientas fundamentales.

La idea surge de una manera natural después de saber la razón por la que entré a la música, que es para dejar un mensaje positivo, es el propósito que tengo con mi vida.

"Estamos trabajando en un nuevo disco y en lo que terminamos la posproducción y la composición. Me encuentro promocionando mi conferencia y dándola en diferentes lugares”, comentó en charla con EL DEBATE.

Su conferencia ha susperado las expectativas que tenía en un principio. Foto: cortesía

Gus Vázquez ha impartido 15 conferencias en lo que va del año en diversos estados de la República Mexicana: “He visto una respuesta muy buena, mucho más de lo que me esperaba, esto gracias a los mismos comentarios y recomendaciones que hace la gente que va a verme. Es un comienzo muy rápido y positivo en este corto lapso”.

El ahora conferencista espera que al final de cada charla que imparte, por lo menos una persona salga a transmitir el mensaje de Despierta: “Ojalá que así haya sido en cada una de las que he presentado”.

Vázquez Sounds con nuevos sonidos

Gracias al poder de YouTube, los hermanos Ángela, Abelardo y Gustavo Vázquez saltaron a la fama. Cómo olvidar aquel fabuloso cover que los Vázquez Sounds hicieron del tema Rolling in the deep, de la cantautora británica Adele, hace ya unos años.

Tras una pausa musical de cinco años, la banda lanzará entre agosto y septiembre de este año un nuevo álbum.

“Llevamos cinco años trabajando en este disco. Hemos hecho como una continuidad, pareciera que no es muy constante, pero la verdad, todo lo que hemos hecho, lo hemos hechos todavía entre las cuatro paredes de nuestro estudio. Ustedes nos conocieron cuando éramos muy chicos, éramos unos niños. Nosotros no queríamos sacar nada si no es absolutamente nuevo. Tenemos un propósito con la música que es la autenticidad, es algo en lo que hemos trabajado mucho para el momento en que lancemos un nuevo material discográfico, sea un concepto nuevo y de verdad sea útil para todas las personas que lo escuchen”, manifestó Gus Vázquez.

Una de las razones por la que Vázquez Sounds tuvo esta pausa, fue para vivir su adolescencia de los más normal.

“Para nosotros, el éxito en la música también tiene que ver con el ámbito personal, nosotros siempre fuimos perfectamente entusiasmados y felices. En el momento en que decidimos darnos un tiempo fue porque queríamos también vivir nuestra adolescencia y saber qué queríamos hacer.

Cuando estábamos en el estudio dijimos: ‘No vamos a hacer cualquier cosa nomás para seguir ahí frente al público, para seguir ganando popularidad’.

Para su nuevo trabajo de estudio probaron muchos sonidos, hasta sentirse bien consigo mismos. “No queríamos cantar nada con lo que no nos sintiéramos 100 por ciento convencidos.”

Gus Vázquez resaltó que esta ausencia de la música, también fue para esperar que la propuesta que querían hacer, fuera muy acorde con la edad que tuvieran en ese momento.

“Ahora que estamos un poquito mas grandes creo que ya podemos comprometernos más de lo que lo hacíamos antes. Al final de cuentas, para nosotros, dedicarnos a esto era lo mejor del mundo, pero también lo estuvimos alternando con nuestra vida personal y normal”, señaló el músico.