Gusi y Nacho, cómplices perfectos, para incitar a las personas a enamorarse y bailar con "Te robaré"

Andrés Acosta Jaramillo, mejor conocido como Gusi, te invita a enamorarte y a atreverte a dar el siguiente paso, cuando esa persona especial te haga latir el corazón. El cantante y compositor colombiano, presenta su nueva canción "Te robaré", a dueto con su entrañable amigo, el intérprete y activista venezolano Nacho (integrante del dúo Chino & Nacho).

"Te robaré" es una declaración de amor perfecta para dedicar, pero también para bailar. Con un toque de sensualidad y una letra romántica y atrevida, Gusi y Nacho le cantan a ese amor que toda persona quiere llegar a tener a su lado.

"Es una canción para los enamorados", expresó Gusi en una agradable charla con Debate vía Zoom. "Para los que no se han atrevido a dar ese segundo paso, después de conocer a alguien que les hace latir el corazón, pues vayan y róbenselo sin miedo, bailen la canción".

El cantante, dos veces nominado al Latín Grammy, señaló que además de ser una canción muy sensual, tiene una letra muy directa y romántica, "que se va a quedar seguramente, no solo en su cabeza, sino en su corazón y en el mejor recuerdo, atrévanse a enamorarse más de la música colombiana por supuesto, les dejó un fuerte abrazo, espero que muy pronto nos podamos ver y cantar la canción en vivo, juntos".

Gusi es reconocido por mezclar música colombiana como el vallenato y la cumbia con pop. Foto: cortesía Sony Music México

Gusi describe "Te robaré" como la canción romántica que siempre quiso escribir, ya que el romanticismo es algo que lo caracteriza, "y con los años he tratado de buscar distintas historias que tengan mucho que ver con el mismo tema del amor, pero habladas de distinta forma".

Asimismo, se refiere a su amigo Nacho, como el cómplice perfecto para esta historia, al darle un aporte muy importante y especial a la canción.

Musicalmente, el tema refleja la sonoridad que siempre ha caracterizado a Gusi, con todos los ritmos del caribe colombiano, con instrumentos percutivos que se fusionan con afrobeat muy a su estilo, obteniendo el equilibrio ideal entre el ritmo, el romanticismo, una letra que suena a poesía y el talento inigualable de Nacho, quien le aporta dinamismo y el aire urbano a "Te robaré".

"Puedo decir que la canción hoy en Colombia, está en el número uno, un mes y medio después, ya tiene más de tres millones de reproducciones el videoclip en mi canal de YouTube, eso me tiene muy contento y motivado".

Hoy en día, el público agradece las letras honestas, acompañadas de un contagioso ritmo que te haga mover el esqueleto, tal y como es el caso del nuevo sencillo de Gusi.

"Estas canciones a veces están ausentes y escasean, pero, por mi parte, puedo asegura que desde el principio de mi carrera, hasta que se terminen mis días de canto, lo que haré será música que nazca del corazón, que pueda mantenerse con el tiempo y que tenga un mensaje positivo siempre, creo que es lo que venimos a hacer con la música, a sanar corazones y a dejar de alguna manera un buen legado a través de las letras".

"Te robaré", así como los temas que dio a conocer anteriormente: "Superpoder" y "Tu novio, tu amante, tu amigo", forman parte del nuevo álbum de estudio de Gusi, el cual lleva por nombre "Corazón volao", el cual será lanzado en octubre próximo, junto con otro sencillo.

Esta producción discográfica tiene mucha fusión de ritmos de Colombia, con lo que va pasando con el pop, "y también me atrevo a decir que es un álbum donde me siento totalmente pleno, donde no tengo ninguna traba para poder escribir, para poder decirlo a mi manera, para poder musicalizarlo a mi manera".

Estoy viviendo una etapa muy linda donde me mudé a una ciudad donde estoy al lado del mar y eso, me ha traído mucha inspiración y mucha calma.

La música ha permitido a Andrés Acosta Jaramillo, conocer lugares maravillosos, personas maravillosas, escenarios en los que siempre quiso estar, compartir su talento con sus fans.

"Pero sobre todo, me ha dado la tranquilidad de poder tener una guitarra en el pecho y hacer lo que más me gusta, vivir de mi sueño, vivir de lo que me propuse desde que agarré la guitarra y la hice mía, poder compartir también con otros artistas, el talento y el don que Dios nos dio, que es el de la música, el de poder transmitir las emociones a través de las melodías, los acordes, eso es lo que más disfruto".

Gusi ha sido nominado en dos ocasiones para el Latin Grammy. Foto: cortesía Sony Music México

Cuando algunas personas le dice: "tu trabajo es muy aburrido, porque viajas mucho, porque estás lejos de casa", Gusi les responde con un rotundo "no", pues simplemente se encuentra haciendo lo que siempre soñó.

"Amo lo que hago, no lo siento como un trabajo, la paso muy feliz cada vez que conozco un nuevo destino, porque me gusta también salir a la calle, caminar, ver lo que va pasando en cada destino, llevarme todo eso para mi casa, extrañarlo y así empezar a escribir".

Por otra parte, no solo con "Te robaré", sino con cada una de sus canciones, Gusi espera que todas las personas que las escuchen, se enamoren, las dediquen, se atrevan a ser románticos y a despecharse de buena manera.

"Que se atrevan también a querer abrir su corazón, a enamorarse más de Colombia, aquí está este colombiano, simplemente transmitiendo toda la energía que tiene esta tierra a través de mi canto, de mis letras, para que sigan bailando como dices tú, moviendo la cabeza, moviendo los pies, y de vez en cuando echarse una bailadita no está de más".