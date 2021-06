Gussy Lau, el compositor sinaloense detrás de "Ahí donde me ven", nueva canción de Ángela Aguilar

Ángela Aguilar, descendiente de una gran dinastía musical que fue iniciada hace muchos años por dos grandes leyendas de la música mexicana, Antonio Aguilar y Flor Silvestre, lanzó su nueva canción "Ahí donde me ven" de la autoría del cantautor sinaloense Gussy Lau.

Su nombre verdadero es René Humberto Lau Ibarra. Tiene 33 años de edad y es originario de Culiacán, estado de Sinaloa, México. Sin embargo, ha radicado toda su vida en el Pueblo Mágico de Mocorito, perteneciente al estado antes mencionado.

En marzo pasado se dio a conocer que Gussy Lau se había unido Equinoccio Records, compañía discográfica de Pepe Aguilar y con la cual, lanzará su primer álbum solista. A través de sus redes sociales ha compartido algunas fotos y videos junto a los integrantes de la dinastía, entre ellos Ángela Aguilar.

"Quien dijo que a mí nunca me ha pegado feo el desamor, a poco piensan que no me han fallado, lo qué pasa es que soy buena pero buena pa' disimular, pero ya son varios golpes que me han dado, ahí donde me ven, he tenido decepciones amorosas", dice una parte de "Ahí donde me ven", la nueva canción de Ángela Aguilar, compuesta por el sinaloense Gussy Lau, miembro de la Sociedad de Autores y Compositores de México (SACM).

Estos son algunos de los merecidos reconocimientos y galardones que ha obtenido Gussy Lau:

Premio SACM de la Sociedad de Autores y Compositores de México por el primer lugar con la canción "Esta noche se me olvida", interpretada por Julión Álvarez.

Premio SACM con la canción "Tres recuerdos" interpretada por la banda Los Recoditos.

Premio Billboard por "No te contaron mal" interpretada por Cristian Nodal.

Premio SESAC, de la Sociedad Estadounidense de Autores y Compositores con la canción "Para no acordarme de ella" de Luis Coronel.

Premio SACM con la canción "Como quieras siga vivo" del grupo Los Rieleros del Norte.

Premio SESAC por la canción "A las cuantas decepciones" del grupo Calibre 50 y Los de la Noria.

Premio Latin Grammy como "Mejor canción mexicana" por "No te contaron mal", interpretada por Christian Nodal, y muchos más.

Gussy Lau ha logrado que diversas agrupaciones y cantantes, hayan grabado más de 70 canciones de su autoría.

Exactamente no lo sé, pero no son muchas, pero digamos que me han grabado entre unas 70 o 90, no creo que llegue a 100 canciones grabadas por otros artistas.

