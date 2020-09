Gustavo Adolfo Infante a Gaby Spanic: "Págame lo más pronto, porfavor"; esto hará con el dinero

México. Gustavo Adolfo Infante le ganó una demanda a la actriz Gaby Spanic, y esta deberá pagarle 400 mil pesos, por lo que le manda decir: "Gaby, págame lo más pronto porfavor"; esto porque al recibir el dinero, le dará un buen fin y en su programa De Primera Mano da a conocer cuál será.

El periodista Gustavo Adolfo Infante tomó la decisión de que los recursos serán destinados a una noble causa. No quiere el dinero ni para él, ni para su abogado, aclara en su programa de televisión que conduce junto a Mónica Noguera en Imagen Televisión, entre semana.

Los vamos a donar a una institución de niños con cáncer, Gaby, págame lo más rápido posible, por favor”, le manda decir a la actriz venezolana a través de su programa De Primera Mano.

En días pasados, Infante comentó que las autoridades correspondientes fallaron a su favor en el juicio que entabló en su contra la actriz Gabriela Spanic, originaria de Venezuela, y perdiera, por tal motivo deberá pagar al periodista 400 mil pesos. Esta es la segunda vez que Gustavo Adolfo gana frente a la actriz

El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México absolvió al periodista Gustavo Adolfo Infante de la demanda que en noviembre de 2019 interpuso Gaby Spanic en su contra.

Spanic, quien ha actuado en telenovelas como La Usurpadora y Soy tu dueña, esta última en retransmisión actualmente por canal 2 y en la que actúa con Lucero, Fernando Colunga y Jacqueline Andere, demandó a Gustavo por supuesto daño moral, luego de que filtrara un audio de ella hablando mal de Lucero.

Gustavo Adolfo hace público en su cuenta de Twitter una fotografía de la resolución del Tribunal en la que es absuelto de “todas y cada una de las prestaciones que le fueron reclamadas”.

Y Gabriela, por su parte, hasta el momento no ha comentado ni una sola palabra sobre la citada demanda que perdió.

El abogado de Infante explicó todo

Antonio Beceiro, el abogado de Gustavo Adolfo Infante le hizo saber al periodista sobre el triunfo de la demanda esta semana y lo compartió en sus redes sociales y en De Primera Mano.

Ya salió la resolución de la apelación de Spanic (Gabriela) donde vuelves a ganarle”, le dijo el abogado a Gustavo respecto a la demanda, y explicó también que Gabriela interpuso seis apelaciones y se ganaron las seis.

Desde el punto de vista del abogado, Spanic, en la vida no hay que andar promoviendo demandas cuando no tienes la razón y eso es lo que la actriz hizo.

Infante señaló que no hubiera querido llegar a esta instancia y desde le primer día dijo que no quería problemas con Gabriela, sin embargo ella insistió. Pese a que ella pedía un perdón y una remuneración económica, él dijo que no.

