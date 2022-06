Gustavo Adolfo Infante celebra que Christian Nodal pusiera en su lugar a J Balvin

Tras la pelea entre Christian Nodal de 23 años y J Balvin de 37, este último por opinar del look de su colega, con quien se le comparó en redes al ruedo se sumó el periodista Gustavo Adolfo Infante, quien se mostró de lado del cantante mexicano, pues no le pareció como el reguetonero se burló del look.

"Me queda claro que @JBALVIN es un provocador profesional, pero ahora se topó con un mexicano wje los tiene bien puestos y lo mando a la chingada. Te felicito querido @elnodal, que bueno q lo pones en su lugar a este fanfarrón", escribe Gustavo Adolfo Infante en su cuenta de Twitter.

Y es que muchos apoyaron a J Balvin, pues su comentario sobre el look según no lo hizo con dolo, mientras que los fans de Christian Nodal lo apoyaron y recalcaron que la acción del reguetonero estuvo fuera de lugar, situación que el periodista mexicano apoya, pues cree que el intérprete de Adiós Amor está en todo su derecho de arremeter contra él.

Como era de esperarse, el tuit que lanzó el periodista De Primera Mano tampoco fue muy bien visto, pues aseguran que su comentario no tenía nada que ver entre la pelea de los dos cantantes, por lo cual también le llovió hate por meterse en un asunto ajeno.

"A usted, ¿quién le preguntó? Uno lo hizo en son de broma porque los fans así los comparaban y el otro que anda de un humor que todo lo que le digan lo altera", "Señor investigue bien como empezó todo... Pero por lo que leo no sabe... @elnodal hablo de @JBALVIN hace una semana en un LIVE "tirándole" mal plan a @JBALVIN mismo caso cuando @Residente, así empezó todo... gracias de nada", escriben las redes.

Cabe mencionar que Christian Nodal para muchos ha estado a la defensiva, esto después de haber terminado su romance con Belinda, el cual según ha sido uno de los motivos por que el artista se ha defendido demasiado, pues ha sido muy cuestionado y todo por haber filtrado una conversación que tuvo con su ahora ex prometida.