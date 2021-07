Gustavo Adolfo Infante culpa a Sergio Mayer de la muerte de Édgar Ponce, ocurrida hace 16 años

Hace unos días el actor, cantante y político mexicano Sergio Mayer tuvo una acalorada discusión con el conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, en plena transmisión en vivo del show "De Primera Mano" de Imagen Televisión.

Gustavo Adolfo Infante acusó a Sergio Mayer, ex integrante del grupo musical Garibaldi, de tráfico de influencias para que Héctor "N" fuera arrestado por el supuesto abuso sexual que cometió en contra de Alexa, hija que tuvo con la actriz Ginny Hoffman. El también Diputado Federal acudió al show de televisión antes mencionado para confrontar al periodista, a quien retó a renunciar al programa, si demuestra lo que ha dicho en su contra.

En su cuenta de Twitter Gustavo Adolfo Infante hizo una nueva y fuerte acusación en contra de Sergio Mayer, esposo de la actriz Issabela Camil. Señaló que el ex Garibaldi es responsable de la muerte de Édgar Ponce, ocurrida hace ya 16 años en la Ciudad de México.

El conductor de televisión retomó un fragmento de la entrevista que Sergio Mayer tuvo con el youtuber "Escorpión Dorado", donde habló de la trágica muerte de Édgar Ponce (quien formó parte del show "Solo para mujeres"). Al respecto Gustavo Adolfo Infante dijo:

Mayer era su patrón, él lo obligó a meterse a media noche sin casco y no tenían ningún permiso para grabar. ¿Y ahora resulta que no lo supera? Me sorprende más cada día este 'legislador'.