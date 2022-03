Gustavo Adolfo Infante dice por qué ofrece disculpa pública a Mauricio Martínez

México. El periodista Gustavo Adolfo Infante ofrece una disculpa pública a Mauricio Martínez, tras haber hecho comentarios que no agradaron mucho sobre todo a los fans del actor y le criticaron en redes sociales.

En varios portales de noticias se comparte que Infante mostró su arrepentimiento ante Mauricio Martínez por haberse mostrado insensible respecto a la denuncia de abuso sexual y haber recibido la negativa de la entrevista.

En Sale el Sol, Infante reconoció que cuando hablaba de Mauricio Martínez expresó algo de él que ahora le causa vergüenza: " porque dije yo que no daba entrevistas, y no lo voy a repetir porque no quiero revictimizar a una víctima como es el señor Mauricio Martínez."

"Sé que fui poco sensible al expresarme de esa manera, en una persona que tuvo que regresar de la Unión Americana para poner en tinta y en papel una denuncia en contra de una persona hace 20 años”, mencionó Gustavo Adolfo Infante.

Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa de televisión El minuto que cambió mi destino, también ofreció una disculpa a todas las víctimas si es que se sintieron lastimadas por ese adjetivo calificativo que habría utilizado.

Recuérdese que Gustavo Adolfo Infante mencionó sobre Mauricio Martínez que debería aprender de la humildad de Eugenio Derbez tras su presencia en los premios Oscar y ofrecerle a él una entrevista, en lugar de a Adela Micha.

“El que debería de aprender es Mauricio Martínez porque ahora a todos nos ve así por arriba porque lo vi*laron. Porque lo vi*laron no da entrevistas a programas de espectáculos”, dijo Infante.