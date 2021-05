Gustavo Adolfo Infante interpone demanda contra Enrique Guzmán; niega que le pagó a Frida Sofía

Luego de que Enrique Guzmán lo acusara de pagar dinero a cambio de la entrevista en la que Frida Sofía lo señaló de abuso sexual, Gustavo Adolfo Infante anunció que ya interpuso una demanda en contra del cantante por “falsedad de declaraciones”.

El periodista Gustavo Adolfo Infante dio a conocer a través de su programa en YouTube que luego de una serie de acusaciones por parte de Enrique Guzmán que, aseguró, son falsas, ya presentó acciones legales en su contra, tal como el cantante había hecho en el pasado.

Comentó, fue ayer miércoles cuando se presentó ante la Fiscalía para interponer la denuncia penal, como una defensa a su libertad de expresión como periodista.

Ello tras las declaraciones que Enrique Guzmán ha hecho en diversas entrevistas en televisión, siendo la más reciente la acusación de que Frida Sofía había recibido dinero por su parte a cambio de la entrevista en la que se le denunció por abuso sexual a su nieta cuando ella tenía cinco años.

Asimismo, Gustavo Adolfo Infante arremetió contra Ventaneando y la también periodista Pati Chapoy, donde Enrique Guzmán ha acudido en diversas ocasiones con el respaldo del programa para continuar con los ataques hacia su trabajo y persona.

Enrique Guzmán también había acusado a Gustavo Adolfo Infante con haber pagado a Frida Sofía a cambio de la polémica entrevista que desató el escándalo en su familia, algo que el periodista niega rotundamente.

“Dice, que yo le pagué a Frida Sofía, que era una miserable, que me iba a romper el hocico, muchas ofensas”, dijo. “Le tengo una noticia: yo no soy guionista, no hago reality shows, telenovelas; soy un reportero que hace entrevistas. No escribí ningún guión”.