Gustavo Adolfo Infante le dice sus verdades a Frida Sofía

Gustavo Adolfo Infante no se queda callado y responde a los ataques de Frida Sofía. Hace unos días el periodista de espectáculos comentó que el problema entre la joven y su mamá Alejandra Guzmán, era por temas de dinero. Al parecer la cantante dejó de darle dinero a su hija con el fin de que se pusiera a trabajar.

Como era de esperarse, Frida Sofía le respondió a Gustavo Adolfo Infante a través de sus redes sociales: "por qué te estás burlando de mí, yo qué chin...te hice, no te cagues en mí, solo porque no te di una exclusiva...si tienes algo que decir dilo pero con hechos".

Ahora el presentador de Imagen Televisión mandó un mensaje a la hija de Alejandra Guzmán: "esto le ardió, ella dice que desde muy pequeña trabaja”.

Es una mujer de 27 años que nunca ha trabajado, está acostumbrada a morder a la gente que le da de comer.

"Frida Sofía no trabaja, ¿en dónde lo hace? ¿de qué trabaja? ¿con quién? ¿en qué escuela da clases? por su situación migratoria ella no puede trabajar”.

Gustavo Adolfo Infante fue claro con sus palabras para Frida Sofía:

Te peleaste con tu mamá, con tu prima, con la Pasquel, con el que era tu marido, con el que era tu novio.

"Estás peleada con todo el pin... mundo, necesitas ayuda, que mi pin... programa, que Imagen Televisión, si valemos tan pura madre, ¿para qué me responde? Si nadie me ve, ¿un poco de congruencia, no crees?".