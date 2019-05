Gustavo Adolfo Infante llama mala periodista a Pati Chapoy

El periodista Gustavo Adolfo Infante, conductor del programa "De Primera Mano", arremete en contra de Pati Chapoy, titular de "Ventaneando", y la llama mala periodista. Opina que ser periodista no es sentarse a criticar a los demás.

Gustavo Adolfo Infante tiene clara la diferencia entre su programa de espectáculos, “De Primera Mano” con respecto a los conductores de “Ventaneando” e “Intrusos”. El periodista asegura que él si es reportero, que él sí hace periodismo.

Para mí, el periodismo de espectáculos no es sentarse en una mesa a criticar a los demás, hay que preguntar, indagar y también ser reportero, porque el que no es reportero, no es periodista", refiere.

En entrevista con TvNotas, Gustavo Adolfo Infante recuerda y reconoce que Pati Chapoy fue una gran maestra para él, años atrás. En la década de los años 80, Infante colaboró con Chapoy en el programa "El mundo del espectáculo", que pasaba por canal 2.

Me enseñó muchas cosas en el principio de mi carrera. Ahora le reconozco su liderazgo como ejecutiva, pero no como periodista, creo que no es la gran periodista."

No recuerdo una entrevista de ella significativa, con la que haya puesto contra la pared a una celebridad o que se llevara la exclusiva por tal entrevista. Ella es una gran ejecutiva, pero mala periodista, y yo soy un gran reportero”.

Gustavo Adolfo Infante señala que "Ventaneando" se mantiene al aire un tanto por Daniel Bisogno, a quien considera una estrella de la televisión. Refiere que dicho programa se sostiene básicamente por él.

Famosos que se han enfrentado al cáncer y relatan cómo fue su lucha #DePrimeraMano��: https://t.co/oaYoml4qmx pic.twitter.com/sw9icHcnFN — De Primera Mano (@deprimeramano) 21 de mayo de 2019

Infante está al frente del programa de espectáculos "De Primera Mano", el cual pasa de lunes a viernes de las 15:00 a las 17:00 horas a través de Imagen Televisión, y también conduce "El minuto que cambió mi destino", con transmisión los sábados a las 21:00 horas en el mismo canal.