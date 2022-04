Gustavo Adolfo Infante se burla de la terrible enfermedad de famoso periodista

Quien está en el ojo del huracán en estos momentos es Gustavo Adolfo Infante, esto después de que se burlara de la enfermedad del periodista Jorge Carbajal quien tiene mucha popularidad en su canal de YouTube, y es que para quienes no lo saben entre estos dos famosos hay una gran rivalidad.

Para quienes no lo saben, el programa En Shock de Jorge Carbajal ha tenido mucha popularidad por las exclusivas que ha sacado sobre el mundo del espectáculo, situación que al aparecer no le agrada del todo a Gustavo Adolfo Infante, por lo que decidió burlarse de la diabetes que padece desde hace un par de años.

Resulta que en el conductor De Primera Mano primero insinuó que el también blogero padecía VIH, esto debido a su compleción delgada, además también arremetió contra otro youtuber apodado El Argüendero, tras lanzar el comentario Jorge Carbajal le respondió, por lo que se le fue con todo.

Luego de las declaraciones del presentador de Imagen Tv, el afectado le respondió diciendo que en efecto si estaba enfermo, pero de diabetes, pero lo que más le molestó, es que hiciera énfasis sobre las personas que en realidad puedan tener cualquiera de las dos enfermedades y ha arrebatado la vida de muchas personas.

"La diabetes es una enfermedad, es muy complicada, muy complicada llevarla y que eso no me gusta porque no puedo comer todo lo que a mí se me antoja si es que no sabes (Gustavo Adolfo Infante) ahora como no sabes yo tengo diabetes desde hace quince años ya y desde que me diagnosticaron esta enfermedad, empece a adelgazar y adelgazar hasta el día de hoy, no te lo tendría que decir", dijo Jorge Carbajal en su en vivo.

Incluso tras la pelea que se ha venido suscitando desde hace meses, Jorge Carbajal evidenció las entrevistas que ha tenido Gustavo Adolfo Infante las cuales lejos de hacerse virales han pasado sin pena ni gloria, a pesar de que son artistas de renombre a los que entrevista, al parecer las cosas no le han funcionado del todo bien, por lo que esto pudo ocasionar la rivalidad.

