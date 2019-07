Gustavo Adolfo Infante se cobra rechazó por parte de Frida Sofía

Vaya disgusto se ha deber llevado Frida Sofía, cuando se enteró que su madre Alejandra Guzmán, le concedió una entrevista a Gustavo Adolfo Infante, con quien tuvo una pelea después de que ella rechazó hacerla.

Y es que hace unos meses Frida ventiló en sus redes sociales que Gustavo Adolfo, le suplicó para que pudiera concederle una entrevista pero jamás contestó es por eso que el conductor supuestamente se le fue con todo y ella no se dejó.

"Nada más quería aclarar algo con este hombre, como se llama no sé que Infante, infantil que se burla o sea por que te estas burlando de mí yo qué ching#$% te hice (...) esta enojadito porque sus ratings están de la chin#$% y a nadie le importa tu show (...) solo por que no te di una exclusiva porque Imagen Tv, bueno me importa un Cu$%&"...", dijo Frida cuando se enteró de las declaraciones de Infante.

Recordemos que Gustavo Adolfo Infante, entrevistó a Alejandra Guzmán hace unos días y reveló como fue el pleito que la mantiene distanciada de su hija desde hace meses por lo que Frida se molestó al ver la entrevista despotricando una vez más en contra de su madre quien la tachó de golpearla.

Es muy difícil cuando hay golpes de por medio, cuando ya hay agresión, yo no sé hasta donde pueda llegar por eso me aleje, dijo Alejandra Guzmán en la entrevista.

Por si no lo recuerdas están fueron las primeras declaraciones que hizo Gustavo Adolfo Infante al ser rechazado por Frida tras mandarle varios mensajes.

"Frida Sofía tiene 27 años de edad ustedes saben cuantas veces ha trabajado en su vida, nunca en su vida ha tenido un trabajo, para que estudias algo si no vas a ejercer, te levantas y te ves crecer las uñas y el cabello y haces ejercicio y ves como llegan las olas del mar a tu playa y como se van las olas del mar y como te crecen las uñas y qué pasa en la televisión y eso es todo lo que hace...", dijo Gustavo sobre Frida.

Cabe mencionar que Frida Sofía y su madre han mantenido un pleito durante varios meses y todo se debió luego de que la joven se enteró que Alejandra Guzmán comenzó una relación de amistad con uno de sus exnovios.