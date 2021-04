Gustavo Adolfo Infante se refiere a Enrique Guzmán como un "posible abuelo pederasta"

Luego de Frida Sofía acusará de abuso sexual a su abuelo Enrique Guzmán, se desató toda ola de comentarios y diversas posturas al respecto de parte de la mayoría de los integrantes de la Dinastía Pinal. Hay quienes apoyan incondicionalmente a la hija de la cantante mexicana Alejandra Guzmán y otros al cantante Rock & Roll, ex esposo de Silvia Pinal.

El periodista y conductor de televisión Gustavo Adolfo Infante, es una de las personas que apoya a Frida Sofía e incluso mostró su molestia con los shows de televisión que le han dado un espacio a Enrique Guzmán, para defenderse de las serias acusaciones de parte de su nieta.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Según el conductor del programa "De primera mano" de Imagen Televisión, esos programas que han buscado una entrevista con el papá de Alejandra Guzmán, simplemente lo hacen por subir el rating. En su cuenta de Twitter manifestó:

No puedo entender esto de la televisión y la competencia, con tal de 'llevarse algo del pastel' de audiencia, apoyan abiertamente a un posible abuelo pederasta. Hasta lloran y le dicen al aire: 'Enrique yo sí te creo'. ¿Y las leyes?

Leer más: "Maribel Guardia drena el alma a sus perros", los comentarios que hicieron tendencia a la actriz

Cabe recordar que la influencer y cantante Frida Sofía, acusó de abuso sexual a su abuelo Enrique Guzmán durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante. Posteriormente el cantante de 78 años de edad estuvo en el programa "Ventaneando" de TV Azteca donde desmintió dichas acusaciones.

"En mi put… vida le he tocado un pelo a esa niña, no tengo modo de decírtelo de otra manera, no la he tocado nunca en mi vida, de la cintura, ni de la mano, ni darle un beso en un cachete. Nunca la he buscado con mis manos, la veo con mis ojos nada más. Juro por mis hijos, no soy capaz, no tengo manos para poder tocar a una niña y menos lascivamente", le dijo Enrique Guzmán a Pati Chapoy.

Leer más: Kourtney Kardashian en diminuto bikini y con un apasionado beso, muestra su amor por Travis Barker

Recientemente Enrique Guzmán estuvo en el programa "Hoy" de Televisa para hablar de esta situación y de la demanda en contra de su nieta Frida Sofía.