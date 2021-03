Gwen Stefani sorprende al revelar que es lo que la mantiene tan joven a sus 51 años

Estados Unidos.- Gwen Stefani, a sus 51 años luce increíblemente joven, sin embargo, al revelar cual era la fuente de su juventud, dejo impresionados a propios y extraños, pues asegura que su vida amorosa es la que la mantiene así de espectacular.

La famosa estrella declaró en una entrevista a The Daily Telegraph, que es su vida amorosa con el cantante de country Blake Shelton lo que la mantiene joven, lo cual sorprendió a sus seguidores, pues es muy distinta a la de otras de Hollywood.

Blake es el mejor chico. Miro hacia atrás en los últimos años y miro fotos de cuando comencé a besar a Blake, y me veo mejor que nunca en mi vida en esas fotos, el amor debe quedar bien en mí. Siento que eso se nota, realmente lo hace, dijo Stefani al medio de comunicación

¿Cómo se conocieron Gwen Stefani y Blake Shelton?

Su historia de amor comenzó cuando la vocalista de No Doubt se integró en el 2014 a la séptima temporada de "The Voice". Cuando ella se sumó a este reality musical, el cantante de country ya tenía las temporadas anteriores girando su silla al escuchar las mejores voces.

En aquel momento Gwen Stefani estaba casada con el también cantante Gavin Rossdale y Blake Shelton, con Miranda Lambert. Ella estuvo casada durante 13 años y él había estado casado durante cuatro.

En 2015 ambos cantantes se divorciarían de sus respectivas parejas. El divorcio de Gwen se debió a una infidelidad de parte de Gavin y el de Blake, se debió a que Miranda no quería tener hijos.

Gwen Stefani y Blake Shelton. Foto: Instagram

Por otro lado, los fanáticos de Stefani se han mostrado muy interesados en la rutina de belleza, de la cantante, sin embargo, ella dice que no se siente ofendida por ello, que incluso, también se siente un poco obsesionado con cómo estoy envejeciendo.

La interprete de "Let Me Reintroduce Myself", también ha dado a conocer en entrevistas anteriores, su dieta vegetariana, sus intentos de dormir bien y evitar el sol, según la revista Women's Health.