Estados Unidos.- Sonarán las campanas de boda para Gwen Stefani y Blake Shelton, la pareja se comprometió después de cinco años de relación. Este 27 de octubre la coach de The Voice utilizó su cuenta oficial de Instagram para compartir las buenas nuevas que tiene con su futuro esposo, quien también es entrenador de la competencia de talentos estadounidense.

"Sí, por favor", fue lo que escribió en el pie de la fotografía la estrella intérprete de temas como 'Hollaback Girl', mientras que Blake se apareció entre la sección de comentarios para dedicarle un emotivo mensaje que se lee: "Hola @gwenstefani, gracias por salvar mi 2020 ... Y el resto de mi vida ... te amo. Escuché un ¡SÍ!".

Fue con una fotografía de la pareja dándose un romántico beso en los labios con la que confirmaron su compromiso a través de Instagram, en donde los vemos en la comodidad de su casa, alejado de todos los lujos y luciendo muy felices. La publicación, a una hora de haberse lanzado, ya cuenta con medio millón de reacciones.

Gwen Stefani y Blake Shelton anuncian su compromiso. Foto: Instagram

El representante del músico habló con E! Entertaiment y dijo que la pareja se comprometió en Oklahoma sin dar más detalles sobre la propuesta. La pareja, cuyas vidas se cruzaron en The Voice, comenzó a salir desde noviembre de 2015 y se han vuelto casi inseparables desde ese momento, incluso colaboraron en el tema 'Nobody but you', que les valió un premio CMT Music Award el pasado 21 de octubre.

Pese a que en el pasado la pareja admitió que ambos se habían unido debido a la finalización de sus respectivos matrimonios, parece ser que su historia de amor tuvo un duradero comienzo desde aquel día en que tomaron la decisión y hasta ahora han sido una sólida pareja del medio del entretenimiento estadounidense.

En una pasada entrevista con Billboard, Shelton recordó que se enamoró de una manera instantánea de Gwen y cómo los dos se ayudaron mutuamente a sanar el dolor que tenían sus corazones. Él dijo que jamás olvidará el día en que conoció a la cantante, ya que, sin saber sobre ella, ya tenía lágrimas en sus ojos al verla.

Gwen Stefani y Blake Shelton comenzaron a salir en 2015. Foto: Instagram

La estrella de 44 años recordó: "Pensé que iba a ser otra de esas conversaciones de 'las cosas van a estar bien'". En cambio, "Ella dijo: 'Estoy pasando por algo muy similar a lo que tú estás pasando. Lo entiendo. Y lo odio".

Desde que los famosos se vincularon de forma amorosa, ella se ha encargado de dejar de lado todos los rumores sobre el matrimonio, incluso, durante el mes de agosto, en el cuadro de lanzamiento de un tema junto a Dua Lipa, dejó las cosas claras sobre las especulaciones matrimoniales después de que la joven de 25 años se refiriera a Blake como "el esposo de Gwen".

La cantante de 52 años tiene tres hijos; Kingston Rossdale, Zuma Rossdale y Apollo Rossdale, de su matrimonio anterior con el cantante de Bush, Gavin Rossdale.

Blake Shelton, por su lado, estuvo casado anteriormente con Miranda Lambert, sin embargo, el matrimonio llegó a su final en 2015 cuando se divorciaron. A lo largo de los años, el músico se ha convertido en una figura paterna para los hijos de su prometida y durante una entrevista con Today's Hoda Kotb habló sobre el tema.

Blake Shelton ha sido una figura paterna para los hijos de Gwen Stefani. Foto: Instagram

Ese es un momento aterrador para mí porque una cosa es para mí estar con los niños todo el tiempo y ser su amigo, pero tienes que considerar después de un tiempo que comiencen a escuchar las cosas que dices", dijo. "Hay mucha responsabilidad que viene con eso", agregó.

Ahora sólo será cuestión de tiempo para ver si surgen más detalles sobre el compromiso de estos dos artistas, incluso sobre la boda, ya que hasta ahora sólo han dado a conocer la noticia y sin dar más explicaciones, probablemente los veamos en alguna entrevista televisiva y hablarán sobre el tema frente a las cámaras.