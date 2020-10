Gwen Stefani y Blake Shelton, la historia de amor que comenzó tras sus respectivos divorcios

Tras cinco años de noviazgo los cantantes Blake Shelton y Gwen Stefani sorprendieron a sus millones de seguidores, al dar a conocer que están a un paso de llegar al altar. La vocalista de la banda No Doubt recibió al fin el anillo de compromiso de su amado, el cantante de country. En un reciente post en su feed de Instagram, la cantante estadounidense publicó una fotografía donde mostraba su anillo, mientras le daba un amoroso beso a su futuro esposo: "sí, por favor", expresó la cantante en su publicación.

Por su parte el afortunado intérprete Blake Shelton, manifestó en sus redes sociales ante su compromiso con Gwen Stefani, "hola Gwen, gracias por salvar mi 2020...y el resto de mi vida, te amo. Escuché un ¡sí!". Tanto sus fans como amigos de la industriaa musical, los han felicitado por este paso tan importante que darán en su relación amorosa.

¿Cómo se conocieron Gwen Stefani y Blake Shelton? Su historia de amor comenzó cuando la vocalista de No Doubt se integró en el 2014 a la séptima temporada de "The Voice" (la versión estadounidense de "La Voz México"). Cuando ella se sumó a este reality musical, el cantante de country ya tenía las temporadas anteriores girando su silla al escuchar las mejores voces.

En aquel momento Gwen Stefani estaba casada con el también cantante Gavin Rossdale y Blake Shelton, con Miranda Lambert. Ella estuvo casada durante 13 años y él había estado casado durante cuatro. En 2015 ambos cantantes se divorciarían de sus respectivas parejas. El divorcio de Gwen se debió a una infidelidad de parte de Gavin y el de Blake, se debió a que Miranda no quería tener hijos.

La imagen que muchos de los fans de Gwen Stefani y Blake Shelton, esperan con ansias. Foto: Instagram @blakeshelton

Gwen Stefani y Blake Shelton no pudieron mantener oculto su romance por mucho tiempo

En el otoño de aquel 2015, ya como personas solteras, comenzaron los rumores de que entre Blake Shelton y Gwen Stefani, había algo más que un simple compañerismo o amistad surgida en el programa "The Voice". E! News informó los cantantes (al poco tiempo de haberse divorciado) fueron vistos tomados de la mano en una fiesta de Halloween de Maroon 5 en Studio City. Posteriormente el mánager del cantante de country, confirmó al portal estadounidense antes mencionado, que Gwen y él estaban saliendo.

En febrero de 2016 su noviazgo sería más que oficial. Por primera vez aparecieron junto en un evento como pareja. El escenario fue la alfombra roja de la post-party de los Premios Oscar, organizada por la revista Vanity Fair. Tres meses después lanzaron juntos la canción "Go ahead and break my heart", una canción coescrita por Blake Shelton y Gwen Stefani. Apareció en el álbum de Shelton, "If I'm honest". Interpretaron la melodía juntos en los premios Billboard. En aquella ocasión el intérprete declaró a Billboard:

Gwen me salvó la vida ¿Quién más en la tierra podría entender pasar por un divorcio de alto perfil con otro músico? Ni siquiera puedes imaginar las similitudes en nuestros divorcios.

En octubre de 2017, ante las críticas que Gwen Stefani y Blake Shelton recibían por la relación amorosa que comenzaron al poco tiempo de divorciarse, su amigo Adam Levine (quien también formó parte en "The Voice"), salió en defensa de los cantantes en el programa de radio de Howard Stern: "se encontraron en momentos realmente interesantes de sus vidas, es realmente hermoso, debido a que está a la vista del público, mucha gente quiere tener sus propias opiniones de mierda al respecto. Pero estoy, como, allí (en "The Voice"), lo veo todos los días. Tengo una perspectiva bastante única y es real".

Cabe mencionar que Blake Shelton se lleva de maravilla con los tres hijos de Gwen Stefani, fruto del matrimonio que tuvo con Gavin Rossdale. El cantante se ha involucrado tanto en la educación de los hijos de Gwen, como en su crecimiento.