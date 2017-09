Gwyneth Paltrow y su pose más sugerente, semidesnuda

Gwyneth Paltrow está convirtiendo en viral una imagen que postea en su cuenta de Instagram. Se trata de una pose de ella, semidesnuda y llena de barro, donde luce con poco maquillaje.

Así es como ha posado la actriz para el primer número impreso de Goop, la revista que traslada al papel todo lo que Paltrow cuenta en su web homónima.

Goop magazine is here. Millions of thanks to the incredible teams @goop and @condenast. On newstands and also in link ���� Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 8 de Sep de 2017 a la(s) 7:39 PDT

La famosa actriz y emprendedora posa en topless para la portada del número de otoño, llevando sólo la parte de abajo de un biquini y cubierta completamente de barro. Por alguna curiosa razón y probablemente gracias al Photoshop, parece que los pezones de Paltrow han desaparecido.

La imagen circula en redes sociales distintos medios informativos nacionales e internacionales.

My niece is the most lit makeup artist ‍ Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 18 de Jul de 2017 a la(s) 8:37 PDT

El único texto que se ve en portada es la frase "Earth to Gwyneth", "Tierra llamando a Gywneth", quizá un guiño irónico a las más que cuestionables argumentaciones de la actriz sobre mil temas: duchas vaginales, huevos de jade también para la vagina, pegatinas hechas con trajes espaciales (o no...), no comer pulpo (son demasiado inteligentes para ser comida, según ella) o listas de absurdos regalos de Navidad.

La revista Goop será publicada de la mano del grupo Condé Nast (editor de Vogue, Vanity Fair, Glamour, GQ...) y se centrará en el bienestar, la belleza y los consejos para una alimentación sana, según ha explicado Vogue.

Last sunset in #umbria Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 3 de Jul de 2017 a la(s) 2:51 PDT

En el primer número, Paltrow habla sobre cómo descubrió el juicing, es decir, la moda de los zumos verdes y supuestamente desintoxicantes .

En sus 96 páginas, la publicación desarrolla temas sobre el earthing, más conocido como el hecho de caminar descalzo sobre la tierra sucia, y sobre usar el veneno de las abejas en todo tipo de alimentos, incluidos los tratamientos contra cicatrices.

Join me for a #Facebooklive on @goop's Facebook page with @fastcompany in 10 minutes! @georgieeisdell @bridgetbragerhair Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 16 de May de 2017 a la(s) 1:35 PDT

La revista llegará a los quioscos (en principio, estadounidenses) el próximo 14 de septiembre, y ya se puede encargar online por 14,99 dólares, unos 12,50 euros.

Gwyneth Kate Paltrow es originaria de Los Ángeles. Nace un 27 de septiembre de 1972 y es una actriz y cantante ganadora de un Óscar, un Globo de Oro y un premio del Sindicato de Actores, todos ellos en la categoría de mejor actriz, por su interpretación de Viola de Lesseps en la película "Shakespeare in Love" (1998).

My first ever Met Ball in 1995. #calvinklein #fullcirclemomentcomingup Una publicación compartida por Gwyneth Paltrow (@gwynethpaltrow) el 1 de May de 2017 a la(s) 10:23 PDT

Recibió su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 2010. Estuvo casada con el cantante Chris Martin, con quien tiene dos hijos.