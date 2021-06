HBO Max: ¿Cuánto cuesta y cuándo estará disponible en México?

México.- Con una gran emoción el público latinoamericano le da la bienvenida a HBO Max, despidiéndose de HBO Go, plataforma de streaming que trae consigo un catálogo prometedor y diverso para todo tipo de gustos.

Aunque estuvo disponible en sus inicios únicamente en Estados Unidos, se dio a conocer que busca conquistar el mercado latinoamericano con su incursión en todos los países, promocionando importantes series, películas y documentales como de DC, Warner Bros., TNT o Adult Swim.

Será el próximo martes 29 de junio cuando HBO Max esté disponible para México y los demás países de Latinoamérica, esto por un costo mensual de $99 pesos mexicanos para móvil y $149 para estándar, mientras que dará múltiples formas de contratación.

HBO Max también ofrecerá una suscripción trimestral de $269 en su versión móvil, es decir, $89.67 por mes, mientras que $499 por la estándar, que serían $133 por mes. Por otro lado, la suscripción anual será de $829 para móvil ($69.08 por mes) y $1,249 por estándar ($104.8 por mes).

HBO Max llegará a 39 territorios de América Latina y el Caribe, estos son: Anguilla, Antigua, Argentina, Aruba, B.V.I., Bahamas, Barbados, Belice, Bolivia, Brasil, Islas Cayman, Chile, Colombia, Costa Rica, Curacao, Dominica, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Grenada, Guatemala, Guyana, Haití, Honduras, Jamaica, México, Montserrat, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, St. Kitts and Nevis, St. Lucia, St. Vincent, Surinam, Trinidad & Tobago, Turks and Caicos, Uruguay y Venezuela.

Será una gran variedad la que ofrecerá HBO Max en su catálogo, desde la próxima temporada de la UEFA Champions League hasta películas de gran interés como The Suicide Squad, Space Jam: Una nueva era, Gozdilla vs Kong, colecciones como Harry Potter, El señor de los anillos, Mátrix, DC Universe y series como The Big Bang Theory, Friends, Games of Thrones, entre otras.