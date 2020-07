HBO rodará una serie sobre la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19

Los Ángeles (EE.UU.), 27 jul. La cadena estadounidense HBO, responsable de éxitos como "Game of Thrones" y "Chernobyl", prepara el rodaje de una miniserie sobre la búsqueda de una vacuna contra la COVID-19 que se basará en el libro "The First Shot", aún sin publicar. Adam McKay es quien dirigirá la serie, una de las primeras en producirse en Hollywood acerca de la pandemia y se espera que sea un éxito.

"The First Shot" es un libro de no ficción que está escribiendo el periodista Brendan Borrell y del que se sabe poco más allá de una escueta descripción en su página web, pero que habría llamado la atención de la cadena para convertir la historia en una producción televisiva dirigida por Adam McKay ("Vice", "Ant-Man").

Estoy escribiendo un libro narrativo de no ficción sobre la carrera mundial por la vacuna contra el coronavirus, las compañías que arriesgan todo para ganarlo, la ciencia fascinante y a veces sorprendente en la que se basa, y los desafíos que se presentan en torno al acceso y la seguridad", asegura su autor en un escrito en el que anima a los implicados a compartir sus historias.

Por su parte, el director de la futura miniserie, una de las primeras confirmadas en Hollywood sobre la pandemia, trabaja en varios proyectos para HBO que han sido pausados por el coronavirus. Entre los planes de McKay figura una anunciada ficción sobre Los Angeles Lakers de la década de 1980, otra sobre Jeffrey Epstein y una adaptación a formato de serie estadounidense de la cinta surcoreana "Parasite", que arrasó en los últimos premios Óscar.

Ganador del Óscar al mejor guion original por "The Big Short" (2015), McKay ha destacado como director en cintas como "Anchorman: The Legend of Ron Burgundy" (2004), "The Big Short" y "Vice" (2018). También se ha convertido en un productor de prestigio al situarse entre bastidores en series tan aclamadas como "Succession".

Se hace oficial que Adam McKay dirigirá la serie sobre la búsqueda de la vacuna contra COVID-19. Foto captura pantalla Instagram

McKay nació en Filadelfia, Pensilvania, en 1968, se graduó de la Secundaria Great Valley, asistió a la Universidad Estatal de Pensilvania y a la Universidad de Temple, según información en Wikipedia. McKay originalmente audicionó para "Saturday Night Live", pero no lo logró, sin embargo, los guiones que entregó le hicieron obtener un trabajo como guionista desde 1995 hasta 2001, incluyendo tres temporadas como el guionista principal.

Poco después de irse de SNL, McKay se juntó con el comediante Will Ferrell para escribir las películas "Anchorman", "Talladega Nights", "Step Brothers" y

"The Other Guys".

Respecto a las vacunas contra COVID-19, trasciende que las conclusiones sobre la efectividad de la primera vacuna estadounidense contra la enfermedad podrían conocerse antes de las elecciones del 3 de noviembre, en las que Donald Trump se juega la reelección, aunque lo más probable es que lleguen en noviembre o diciembre, indicó este lunes el principal epidemiólogo del país, Anthony Fauci.

Según da a conocer EFE, la vacuna desarrollada por la biotecnológica Moderna en colaboración con los Institutos Nacionales de la Salud (NIH) de EE.UU. comenzó esta misma mañana su fase 3 de pruebas, con lo que es la primera fuera de China que alcanza este punto crítico para comprobar su eficacia y seguridad antes de distribuirse en masa.

