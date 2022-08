"Ha habido un incendio en la habitación del bebé", Meghan Markle narra cuando su hijo casi muere

Asimismo, Meghan Markle compartió que tras lo ocurrido, todas las personas en la vivienda estaban llorando y temblando. "¿Y qué teníamos que hacer? Salir y hacer otro compromiso oficial. Esto no tiene ningún sentido, hay que decirle a la gente lo que pasó".

"Nuestra increíble niñera Lauren lloraba a mares. En ese periodo de tiempo en el que bajó las escaleras, el calentador del cuarto del niño ardió, no había detector de incendios, alguien olió el humo por el pasillo, así que entraron y pudieron extinguirlo, (Archie) estaba destinado a estar durmiendo allí".

La ex actriz estadounidense Meghan Markle estrenó en Spotify su podcast "Archetypes" . Durante el primer episodio, acompañada de su amiga Serena Williams, reconocida jugadora de tenis, contó que su primogénito Archie Harrison estuvo a punto de morir en un incendio . Esto ocurrió en el 2019, durante un viaje real a África, cuando el Príncipe Harry y ella, formaban parte de la Familia Real Británica .

Francisco Inzunza Reportero web / Periodista de espectáculos

