"Ha sido un año del horror", dice Lucía, ex de "Chicharito"

Lucía Villalón da la bienvenida con ganas e ilusión al 2018 y se despide de esta forma en Instagram, del que para ella ha sido un año del horror.

La periodista tuvo que hacer frente a su ruptura con "Chicharito", quien decidió terminar la relación para llevar vidas separadas cuando estaban a punto de pasar por el altar.

Un duro golpe del que parece que ya está recuperada, y así lo ha hecho saber a sus seguidores.

"Estoy enterada de la relación pero no tengo nada que opinar", confesó la periodista sobre la sonada relación del mexicano con Andrea Duro

Lucía Villalón se enfrentaba a un gran desengaño sentimental, tras anunciar boda con "Chicharito" para primeros de julio del 2017.

La periodista tuvo que empezar de cero y superar la repentina ruptura con el futbolista mexicano.

"No tenemos relación" reconoció.

Con información de El Universal.

Foto: Instagram

Lucía Villalón dice cómo se siente con el romance de su ex...

Y en octubre pasado, así se escribían las cosas respecto a esa relación:

Pocos meses han pasado desde que el futbolista mexicano Chicharito Hernández y la actriz española Andrea Duro, gritaron a los cuatro vientos su amor.

A través de las publicaciones que ambos han hecho en sus respectivas redes sociales, se les ve muy enamorados.

Feliz cumpleaños @andreaduro ! Espero que que te la pases tan increíble como sólo tú sabes hacerlo. Que no dejes de sonreír y de ser feliz. Gracias por todo! Love you ❤️ Una publicación compartida de Javier "Chicharito" Hernandez (@ch14_instagram) el 13 de Oct de 2017 a la(s) 11:14 PDT

Sin embargo, Chicharito ha sido blanco de toda clase de críticas, ya que unas semanas antes de anunciar su romance con Andrea Duro, había estado en una relación con la actriz mexicana Camila Sodi y antes de Camila, estuvo a punto de llegar al alta con la periodista española Lucía Villalón.

Recientemente en sus Instagram Stories, Andrea Duro compartió una romántica foto junto a su novio.

Al ver esta imagen, es inevitable preguntarse: ¿qué pensará Lucía de la nueva relación de su ex?

La periodista, quien se enfrentó a un desengaño amoroso con "Chicharito" Hernández, después de haberse comprometido y haber anunciado su boda para el 8 de julio de 2017, prosigue su vida con toda normalidad.

������ Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 18 de Oct de 2017 a la(s) 5:32 PDT

Mientras el futbolista presume de su amor en redes con Andrea Duro, Lucía está muy centrada en su trabajo y sigue disfrutando de la soltería.

“Estoy fenomenal, tranquila y muy bien. No, no tengo pareja. No es algo que piense, es algo que llega en el momento que tenga que llegar y no es algo que me agobie”.

De acuerdo con el portal HOLA! México, la periodista reconoció que fue un momento duro verle con otra chica pero que de todo se sale:

"En el momento evidentemente es duro, se pasa muy mal pero como cualquier relación que se rompe, son momentos complicados y más cuando tienes una vida entorno a una persona pero al final a cada uno le afecta a su manera”.

✨Smile like you mean it!✨ Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 24 de Sep de 2017 a la(s) 4:58 PDT

“Se pasa mal pero lo he dicho siempre nadie se muere de amor y al final cada uno rehace su vida y es capaz de ser feliz de nuevo”.

Lucía Villalón ha pasado página y es feliz tras superar su ruptura sentimental.

Así lo demostró hace unos meses, en un amplio texto en sus redes sociales, donde aseguraba, había cerrado un capítulo de su vida.

Te comparto el texto íntegro con el que Lucía Villalón, se despide de Chicharito:

Termina un capítulo. Se cierra una temporada.

Un ciclo con momentos muy malos pero con otros buenísimos que son con los que me quedo y de los que me acordaré en el futuro. Me acordaré de las personas que han estado ahí y de aquellas que he conocido gracias a momentos complicados, personas que me han hecho sonreír y convertirme en alguien mejor, profesional y personalmente.

Me quedo con lo aprendido porque a pesar de tocar lo más bajo sabes que es ahí cuando empiezas a crecer. Que el que no se arriesga está perdido y que quien no se sacrifica, desde luego, no tiene idea de lo que es sentirse orgulloso de haberse dejado la piel.

... y la luna nos pilló bailando... Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 6 de Oct de 2017 a la(s) 10:32 PDT

He aprendido a valorar la salud y a las personas que se quedan cuando ella no está. He aprendido que a veces una mirada basta para sentirse comprendido y que llorar no es perder el tiempo, sino limpiarse por dentro. Que cuanto más natural eres más fácil es quererte y que la vida es para valientes porque si no, es entonces cuando todo deja de tener sentido.

He aprendido a querer de otra manera, ni mejor ni peor, pero de una forma más libre y sincera. Y sobre todo me he dado cuenta de que los momentos de felicidad los causan las personas que nos rodean y que si no les tuviésemos a ellos nunca podríamos ni vivirlos ni compartirlos.

��these great moments..�� Una publicación compartida de Lucia Villalon Puras (@lucia_villalon) el 2 de Sep de 2017 a la(s) 7:29 PDT

Y gracias a Dios puedo decir que los vivo y los comparto a diario y que por todo lo aprendido en esta etapa de mi vida me he convertido en alguien mejor... y me siento orgullosa, así que gracias de todo corazón a quien ha estado siempre, a los que han aparecido, a quien me ha hecho mejor persona y a quien día tras día me apoya y me ayuda.

¡COMIENZA OTRO CAPÍTULO!

TE PUEDE INTERESAR:

Por fin, Marjorie llega con Matías para su prueba de ADN.

Después de muchos meses de batallas, rumores y conflictos entre los actores Julián Gil y Marjorie de Sousa por fin realizarán la prueba de ADN a su pequeño Matías.

A casi un año de que comenzó la polémica por toda la situación legal y amorosa de la pareja, la polémica se desató cuando el 14 de febrero del 2017, Alberto Gómez, publicista de la actriz dijo al programa Un Nuevo Día que ambos se habían separado y tenían poca comunicación.

La incertidumbre aumentó cuando Julián Gil eliminó todas las fotos de su Instagram, donde aparecía con Marjorie aunque por medio de las redes sociales informaban que todo iba bien en el embarazo y que hasta había planes de boda.

Después de que su publicista diera a conocer la información de la ruptura, Marjorie de Sousa también emitió un comunicado donde confirmó los rumores. Entonces, dijo que "desde lo más profundo de mi corazón estoy agradecida siempre por su apoyo, no les niego que es un momento muy muy difícil, pero les pido para mí y mi familia respeto y prudencia, han sido meses de enfrentarme muchas decepciones y realidades que no imaginé, es muy complejo lo que vivo como mujer, como madre y como ser humano en todos los sentidos de mi vida".

Por otro lado, Julián Gil ha llorado al recordar a su mujer y a niño. Fue en Miami donde evocó a su familia, "los hombres padecemos, sentimos y también sufrimos... yo también estoy decepcionado, también estoy triste, también estoy frustrado, le aposté a una relación con ilusión".

Marjorie por fin le hará la prueba de paternidad.

Después, entre todo el proceso legal y las discusiones por la custodia del niño, la pensión provicional decretada, y la prueba de ADN que el actor le pedía a pesar de las negaciones de Marjorie, hoy por fin la actriz llevó a Matías para comprobar si realmente es su hijo.

TvyNotas transmitió en vivo, la llegada de Marjorie al laboratorio, junto con su hijo Matías y su abogado. En el lugar esperaban un sin fin de medios, quienes dificultaban el paso de la actriz hacia el lugar.

“A ver jóvenes por favor dejen pasar, viene con un bebé. A la salida platicamos”, se escucha en la grabación.

Marjorie lucía tranquila y respondía sonriente a las preguntas más sencillas que le hacían los reporteros:

- ¿Qué le trajo Santa Claus?, le preguntan.

- ¿Santa Claus?, un carro, responde ella y se rie.

En el lugar guardias resguardaban la puerta, para impedir el acceso de la prensa que se amontonaba por ver un poco más lo que sucedía dentro.

Algunos usuarios en Facebook que miraban la transmisión, comentaron que ese proceso debió haber sido en privado entre la pareja.

Haz click aquí para ver el video

Julian Gil también llegó al lugar y respondió algunas preguntas de los medios: