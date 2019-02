Habla Angélica Rivera sobre los rumores de divorcio (VIDEO)

Desde hace meses se ha hablado de una separación entre Enrique Peña Nieto y Angélica Rivera. La revista Quién avivó dichos rumores en su reciente edición y ahora, otra revista del corazón (¡HOLA! México) asegura que la ex pareja presidencial se separaron en diciembre pasado.

La conocida periodista de la cadena Telemundo, María Celeste Arrarás, contó en su noticiero "Al rojo vivo", haber tenido un encuentro casual con Angélica Rivera, quien habló de los rumores de divorcio con Enrique Peña Nieto.

María Celeste Arrarás, sin especificar la fecha del encuentro con la ex Primera Dama de México Angélica Rivera, comentó que estaba “estupenda”.

Nos encontramos, nos saludamos, y se detuvo un momentito y me dijo estas palabras textuales que las apunté porque quiero ser bien seria con las palabras de ella, me dijo: ‘María Celeste, no todo lo que se dice en televisión es cierto’.