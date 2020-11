Habla Billie Eilish de cómo la pandemia afectó su próximo álbum

La joven cantante y compositora estadounidense Billie Eilish compartió a Apple Music cómo fue que la cuarentea por la pandemia de Covid-19 afectó en lo que se convertiría su próximo álbum. La cantante de "Ocean Eyes" hace poco tiempo estrenó su nuevo sencillo "Therefore I Am", a partir del cual la hemos visto con más actividad en sus redes sociales.

Ganadora del Grammy a Álbum del Año y Mejor Álbum Vocal de Pop en ls premios de 2020, con 18 años, reveló a Apple Music que la pandemia de Covid-19 cambió radicalmente sus planes, ya que tenía pensado realizar una gira musical.

"Eso es de lo que hemos estado hablando durante meses, de cómo este año ha apestado para mucha gente, y por mucho que deseara haber podido tener el año que estaba planeando tener, una gira y bla, bla,bla nunca hubiéramos hecho este álbum", compartió la famosa cantante de "Bad Guy".

Mencionó que si no hubiera ocurrido la pandemia, habría realizado algo completamente diferente a lo que será su próximo álbum musical. "Quiero decir, habríamos hecho algo, pero habría sido completamente diferente", agregó.

Billie Eilish mencionó que la contingencia sanitaria por la pandemia cambió su mentalidad, y que gracias a ella se encuentra componiendo canciones. "No es como si estuviéramos haciendo canciones sobre la cuarentena, solo tenemos una mentalidad diferente a la que tendríamos de otra manera. Y así es todo. Es el efecto mariposa".

El primer álbum de estudio de la artista titulado "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?" se publicó el 29 de marzo de 2019, antes de esto Billie Eilish debutó a sus 13 años con "Ocean Eyes" y desde ese encontes no había tenido tanto tiempo libre como ahora, cosa que afectará (esperemos que positivamente) en el próximo álbum.

"Es como si no hubieras hecho esto hace tres años, tal vez no lo estarías haciendo tres años después. Así es como es. Al mismo tiempo, este es el mayor tiempo libre que he tenido en mi vida, en primer lugar. Y especialmente desde que todo esto comenzó como hace cinco años", explicó.

La cantante se encuentra muy feliz del trabajo que realiza y no puede esperar a que sus seguidores escuchen su nueva música. "Así que ha sido una bendición, una gran bendición y una maldición, pero estoy muy, muy feliz de haber podido hacer las cosas que estamos haciendo. Y no puedo esperar a que escuches esta mierda. No puedo esperar a que el mundo escuche. Estoy muy emocionada y esperanzada para el futuro", concluyó.