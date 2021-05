Habla Daniel Cortés de las lesiones y la falta de alimentación que enfrentó en ‘Survivor México’

Sinaloa, México. Decisiones inesperadas y sorpresas llevaron a Daniel Cortés a convertirse en el más reciente eliminado de 'Survivor México 2021', una competencia que, a pesar de dejarlo con dificultades, como la mala alimentación y las lesiones físicas, asegura que no cambiaría por nada.

“Es algo que cambió mi vida. Fue el reto más grande que he hecho en toda mi vida, no lo cambio por nada. Ahora estoy disfrutando de mi familia, de mis seres queridos, de mi novia, de mi casa. Creo que es lo que tenía que pasar y no me arrepiento para nada”, comparte vía telefónica a su regreso a México.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Competencia dura

Aranza Carreiro, también integrante de Jaguares y compañera de equipo de Daniel Cortés, tomó la difícil decisión de sentenciarlo a este para el duelo de extinción. Las razones de la competidora fueron que Daniel estaba viviendo complicaciones por la poca alimentación, hecho que confirma el experto en ejercicio funcional.

“Sí puedo decir que ya estaba implicando un tema de salud muy grave, porque me estaba mareando todo el tiempo. Bajé 14 kilos, obviamente fui el que más bajó de todos de los participantes porque tengo un metabolismo demasiado acelerado, quemo aproximadamente 4 mil calorías diarias, estamos hablando de que estaba ingiriendo menos de 500, era una descompensación muy grande en mi cuerpo".

Me empecé a sentir muy débil, me sentía confundido en todo momento, que fue la razón por la que perdí. Ya no cuadraba bien mis pensamientos en el rompecabezas, casi me desmayo en el puente, pasaron varias circunstancias.

Así, el también conductor y actor asegura que no juzga la decisión de su compañera y cree que, de continuar en la competencia, quizá pudo pasar algo más grave. “Sé que lo hizo por el bien y quizá no pensando que iba a salir; pero mira, de que hubiera continuado, hubiera continuado. Pero muy probablemente en los próximos días sí hubiera pasado algo ya más grave, un desmayo, una descompensación que hiciera que yo ya no pudiera rendir igual, porque tengo la ventaja en mi vida en general, en todos los planos, menos en este, de quemar más calorías que la mayoría de la gente, de estar acostumbrado a comer muchas veces en el día; pero en estas situaciones, dándonos el sol horas diariamente a 37 grados, con esa exigencia física, sin dormir bien en una tabla y demás, sí pudieran poner en riesgo mi salud de una manera grave. Ahora que estoy aquí, lo veo desde una perspectiva de que pasó lo que tenía que pasar”.

A pesar del esfuerzo, el equipo de Jaguares tuvo que ir al concejo tribal y luego al duelo de la extinción en 'Survivor México'.

Daniel Cortés señala que sí se veía con posibilidades de llegar a la final, pues no es alguien acostumbrado a rendirse. “Cuando entré a esto, mi decisión era ganar. Sé que tenía todo con qué ganar. Mi entrenamiento consistió en hacer ejercicio, en prepararme más, pero no contaba con las condiciones tan difíciles de frío o a veces estar encerrados en una jaula con lodo. Tengo cortadas en todas las piernas, tengo una cortada desde hace un mes que no me cicatriza por lo mismo, porque estuve todos los días en contacto con agua del mar, con agua de río”.

Visiones encontradas

En las últimas semanas, la rivalidad entre sus excompañeras Alejandra y Cyntia han provocado fuertes encuentros. Daniel Cortés señala que cree está interviniendo una cuestión de egos entre ambas y dice estar sorprendido de la actitud de Alejandra Toussaint y de las declaraciones que esta ha hecho en su contra, según ha podido conocer en los últimos días.

“Sí me parece una actitud muy extraña, que definitivamente puede afectar a la tribu. Después de una racha de victorias y victorias, pasa esto con Alejandra y Cyntia, y no sé si fue casualidad o qué onda que empezamos a perder y sí se fractura la estructura perfecta que teníamos. Yo, con Alejandra sí me llevaba bastante bien y de repente me enteré que dijo cosas de mí y dices ‘¿qué onda? ¿Qué está pasando?’. Yo creo que no es favorable eso para el equipo”.

El también modelo apunta que al inicio de la competencia tuvo fricciones con Cyntia, pero logró resolverlas una vez que entendió su forma de ser. Mismo caso ocurría con Alejandra, hasta las declaraciones de las que se enteró en su contra. Asimismo, señala que no cree haya conciliación entre ambas. “Veo difícil que la situación se arregle porque Alejandra está muy clavada y le tiene muchísimo coraje a Cyntia”.

Cortés agradece mucho el afecto que ha recibido por parte del público y pide a estos entender todo lo que sufren los participantes adentro de 'Survivor México', en condiciones tan difíciles. “La respuesta que he tenido yo en redes sociales ha sido increíblemente positiva. La gente me manda muy buena vibra, lo cual aprecio muchísimo. Creo que tuve la oportunidad de hacer un buen papel”.