Habla Irina Baeva, la supuesta "tercera en discordia"

Luego de ser señalada como la tercera en discordia entre Gabriel Soto y Geraldine Bazán, la también actriz Irina Baeva, ha decidido hablar al respecto.

“Creo que ya es momento de decir cómo están las cosas”, inició Irina Baeva la entrevista que brindó al programa Hoy.

Posteriormente, la actriz de origen ruso explicó:

“Realmente no hay mucho qué aclarar, Gabriel es un gran amigo mío, es un gran ser humano al que quiero muchísimo, nos llevamos muy bien, trabajamos juntos en varias ocasiones, pero hasta ahí, realmente no hay mucho qué decir al respecto”.

Sobre el momento que está atravesando Gabriel Soto, la actriz comentó:

“Es una situación muy delicada por la que él está pasando, espero que todo se resuelva bien para todos los involucrados en toda esta situación”.

De la misma manera, Irina confesó que constantemente está en contacto con el aun esposo de Geraldine Bazán.

“Sí claro, yo creo que una separación siempre es complicado, en este medio todavía es más complicado, cuando las dos personas son públicas todavía es triple complicado. Hablo con Gabriel, platicamos, te digo siempre nos hemos llevado bien, somos muy buenos amigos, él tiene todo mi apoyo y lo sabe, siempre lo he dicho, yo voy a estar para lo que él necesite como cualquier amigo mío, pero hasta ahí”.

Definitivamente nunca se termina de conocer a las personas,cuanta falsedad... — Geraldine Bazan (@GeraldineBazanO) 4 de diciembre de 2017

Reiterando que Gabriel Soto es su amigo, Irina subrayó: “creo que en la separación de dos personas es un asunto de pareja, no se trata de buscar culpables, ni víctimas, yo creo que es asunto de ellos dos, ellos van a saber cómo resolverlo y cómo arreglar las cosas”.

Irina Baeva no ocultó la preocupación que este rumor le ha traído, pues considera que ser señalada como la causante de la separación entre Geraldine Bazán y Gabriel Soto, puede afectarle su carrera profesional.

“Yo creo que a cualquier mujer o cualquier hombre, o cualquier actor o persona publica, por supuesto que nos puede llegar a afectar, sobre todo a mi lo que más me preocupa es mi carrera porque yo vine a México desde mi país a trabajar muchísimo y el lugar al que yo he llegado me ha costado muchísimo trabajo , y yo no puedo permitir que por ese tipo de chismes sin fundamento me involucren en una historia que realmente no tengo nada qué ver”.

Finalmente, Irina Baeva reveló que existe la posibilidad de que en un futuro cercano vuelva a trabajar junto a Gabriel Soto, pues se encuentran en pláticas con el productor de la obra Por qué los hombres aman a las cabronas, para regresar al teatro.

Recientemente, Gabriel Soto otorgó una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, donde confesó haber sido infiel a su esposa Geraldine Bazán.

“Infidelidades, errores, siempre he sido un buen hombre, me considero que he sido el mejor de los padres, mis hijas son lo más preciado para mí, pero sí errores que pues bueno se fueron acumulando hasta un punto en donde desgraciadamente, con todos los chismes, diretes”.