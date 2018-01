Habla la "amante" de Gabriel Soto y madre de su "hija"

Tras darse a conocer una supuesta hija de Gabriel Soto, la madre de la pequeña salió a aclarar la situación de una vez por todas.

Verónica Córdova, una empresaria mexicana que no tiene nada que ver con la farándula, decidió hablar por única ocasión con el programa de la cadena Univisión, El Gordo y la Flaca, para desmentir lo que se dice de ella y su hija.

Al revelar que las fotografías en las que aparece con Gabriel Soto son reales, explicó que conoció al actor “hace muchos años, cuando estaba grabando la novela de La Fuerza del Destino en Álamo”.

Pero al cuestionamiento del periodista Gustavo Adolfo Infante, de si mantiene o mantuvo una relación íntima con el aun esposo de la actriz Geraldine Bazán, ella respondió tajantemente:

“No, para nada”.

La mujer aceptó que tiene una hija de cinco años de edad, pero al preguntarle si es hija de Gabriel Soto, ella volvió a responder con un: “no, para nada”.

Verónica Córdova dijo que de ninguna manera sería necesaria una prueba de ADN para su hija “y jamás la sometería a eso, todo mundo sabemos que no es verdad, y obviamente no me voy a prestar, no me voy a seguir prestando”.

“Estoy hablando ahorita para dejar claro lo que está pasando, para dejar claro, para desmentir lo que están diciendo, están haciéndole daño a sus hijas, están haciéndole daño a mi hija, a mi familia, no, no es justo”.

TVNotas señala que el negocio de belleza de Verónica Córdova creció debido al apoyo económico que supuestamente le daba Gabriel Soto, a lo que ella se defendió entre risas:

“Claro que no, para nada, de hecho, ni siquiera he visto completa esa revista, solo imágenes que me empezaron a mandar mis amistades, mi familia y así lo poco que alcancé a leer, supuestamente hasta un coche me compró, (pero) claro que no, para nada”.

Por última, Verónica Córdova también negó que alguna vez Geraldine Bazán le haya hablado y que tampoco es cierto que la amenazó.

Ante dicha publicación de la revista de espectáculos antes mencionada, Gabriel Soto no se ha quedado callado.

En su cuenta de Twitter habló al respecto:

“Ya basta de publicar especulaciones, información sin fundamento, calumnias, falsedades y difamaciones. Basta de mentiras que destruyen, desprestigian y causan un daño moral irreversible TVNotas”.