"Habla más de lo que no debe": Enrique Guzmán opina de la esposa de su hijo Luis Enrique Guzmán

México. Inesperadas declaraciones habría hecho días atrás Mayela, esposa de Luis Enrique Guzmán, acerca de la familia Guzmán Final y en las que decía, por ejemplo, que Luis Enrique era "un mantenido".

Verdadero revuelo causaron los audios que se filtraron y en los que se le escucha a Mayela molesta por la vida que lleva junto a Luis Enrique Guzmán, quien la tiene supuestamente trabajando a todas horas y poco dinero le da.

Ahora es Enrique Guzmán, papá de Luis Enrique, quien opina sobre las declaraciones que su nuera habría hecho: "habla más d elo que no debe", dice el cantante de la época del rock and roll en México en entrevista con el programa Ventaneando.

“Creo que bien hasta cierto punto, pero vi una nota algo extraña de su señora que habla más de lo que no debe; no tengo idea de qué va...", dice el exesposo de Silvia Pinal.

En los audios filtrados, Mayela Laguna habla mal de Luis Enrique Guzmán, su propio esposo, y también de toda su familia, y se viralizaron días atrás que salieron a la luz pública.

Pero también la joven mujer acusa a la familia de su esposo de "abusadores" y a su esposo de "macho",: "es un macho muy cab&·%&, ya de plano me dice: ¡Hablas cuando te lo pida y punto, no cuando tú quieras'", se escucha decir a Mayela en el audio.

Una persona allegada a Luis Enrique Guzmán compartió a la revista TVNotas que supuestamente Mayela y Alejandra se han ido a los golpes, pero aseveró que desconoce si en el matrimonio haya violencia física:

“Es una relación destructiva y lo digo por los dos, porque Mayela no es una perita en dulce, también es una mujer muy complicada, es del estilo de su cuñada Alejandra (Guzmán), pues ellas incluso han llegado a los golpes, entonces, no dudo que entre ellos ya se hayan mad$%&#$%, así como se insultan, pero no me consta”.

La misma persona señala que en el matrimonio de Mayela y Luis Enrique Guzmán hay alcohol y drogas, y que las reuniones con ellos siempre terminan mal.

Alejandra Guzmán y Mayela son comadres por el hijo que tiene esta última con Luis Enrique, pero eso no les ha importado puesto que en varias ocasiones han discutido y hasta a los golpes supuestamente se han agarrado.

Al momento y sobre estos hechos, Luis Enrique no ha dado declaraciones, tampoco Alejandra Guzmán.