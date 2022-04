"Háblale a la policía", Paco Barrón narra el momento cuando apuñalaron a una mujer en su show (VIDEO)

El pasado fin de semana Paco Barrón y sus Norteños Clan llevaron a cabo un concierto en el Club de Leones en el municipio Montemorelos, estado de Nuevo León, México. Durante su show, ante la vista de todos, una mujer fue apuñalada en la parte inferior de su abdomen, por parte de su ex pareja sentimental.

La mujer, identificada como Ana Patricia, fue atacada con un arma blanca por Heriberto "N", quien fue detenido en el lugar y está a disposición de las autoridades correspondientes. La fémina había subido al escenario, ya que Paco Barrón le había regalado unas flores. Momentos después, al parecer en un ataque de celos, fue apuñalada por su ex pareja.

"Háblale a la policía", expresó el cantante del Regional Mexicano, tras ver la agresión hacia su fan y como caída del escenario.

En una entrevista para el programa "Venga la alegría", uno de los shows estelares de TV Azteca, Paco Barrón narró lo que sucedió en su concierto, pronunciándose en contra de la violencia de género.

"En menos de un minuto pasó el incidente, según fue el ex esposo de esta mujer, de verdad que estoy impresionado e indignado, porque te voy a decir una cosa, sentí mucha impotencia porque no me gusta que le hagan eso a las mujeres".

Paco Barrón pidió ayuda de inmediato a sus fans, para qué le llamarán a la policía, pues lo ocurrido no podía quedar así.

"La persona quiso huir y por eso yo fui y corrí a donde él iba caminando, yo fui el que hablé porque gracias a eso, fue la manera en que lo sometieron y pues ya ellos les hablaron a las autoridades".

Asimismo, el intérprete de temas como "Mil rosas en el cielo", "Tarjeta roja" y muchas más, aprovechó el espacio en "Venga la alegría", para desmentir lo que se llegó a decir en redes sociales, que el altercado entre la pareja, era solo un truco publicitario.

"Es lamentable el tema porque se da mucho a pensar que yo puedo estar haciendo publicidad a través de esto y las personas que me conocen, o a mi carrera, desde hace 28 años, saben perfectamente bien que yo no hago ese tipo de publicidad".