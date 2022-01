"Hablaré con pruebas en mano", Juan Rivera se defiende de ataques de su misma familia

México. El cantante Juan Rivera, hermano de la fallecida Jenni Rivera, se defiende de ataques a su persona de su misma familia y dice que en los próximos días hablará "con las pruebas en la mano".

En un en vivo para redes sociales, Juan Rivera comparte que todos saldrán "quemados" en el conflicto familiar y se manifiesta preocupado por sus hijos, pero también defiende a su sobrina Chiquis Rivera del conflicto que viven ahora.

"Es sumamente difícil aguantar cosas que no son y estoy en un dilema muy grande. Sí es sumamente difícil todo lo que está pasando desafortunadamente, no hay un mal que dure 100 años", advierte.

Juan, al igual que su esposa Brenda, se muestran preocupados por sus cuatro hijos, pues toda su familia ha sido criticada fuertemente en los últimos días.

"El dinero se acaba, la fama es engañosa, la gente se olvida de ti de un día para otro. No me gusta hablar por hablar, me gusta hablar con las pruebas en mano y lo haré de esa manera", menciona, también que el lunes 10 de enero ofrecerá una conferencia de prensa para contar su verdad.

"Lo que pasa allá afuera es afuera de mi casa, no debe de afectar lo que pasa adentro de esta casa y todo lo que queremos hacer lo vamos a realizar. Las cosas se pondrán intensas y pues tendremos que pasar por lumbre y saldremos un poquito quemados, pero vivos...".

Leer más: "Hay mucha ambición alrededor de Jenni Rivera", dice Lupillo Rivera, también que su hermano Juan "no tiene m..."

Como adelanto a lo que hablará, Juan menciona que nunca ha robado. "Y eso no lo digo yo, lo dicen los papeles que vieron los abogados o la gente que hizo la auditoría, eso quedó en claro"."