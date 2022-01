"Hablo con ella casi todos los días", el actor Andrés García asegura sentir cerca a la muerte (VIDEO)

El actor de cine, teatro y televisión Andrés García de 80 años de edad, originario de República Dominicana, tuvo una entrevista con la periodista Magaly Ayala para el programa "Al rojo vivo" de la cadena hispana Telemundo, donde habló de sus problemas de salud, mencionando sentir cerca a la muerte y confesó cuál será su última voluntad.

El protagonista de películas como "Pedro Navaja", tiene un problema en la médula espinal que le destruye los glóbulos rojos y ante esto, necesita una transfusión de sangre, lo que se ha complicado debido a su tipo de sangre O negativo.

Su salud se ha complicado por otros padecimientos: "me despiertan a la noche unos dolores terribles, tengo osteoartritis también, a lo mejor eso tiene algo que ver".

Desde su habitación en su hogar, ubicado a orillas de la playa en Coyuca de Benítez, estado de Guerrero, México, el papá del también actor Leonardo García, reveló haber comenzado un proceso para el día de su muerte.

Me estoy preparando porque es un proceso natural, no quiero caer en el pánico de la muerte, estoy tratando de establecer una relación con la muerte.

La periodista Magaly Ayala le preguntó como se hacía eso, a lo que Andrés respondió: "lo percibo y hablo con ella casi todos los días". Sobre lo que habla con la muerte, mencionó: "(le pregunto) cómo va a ser el encuentro, yo creo que nos estamos entendiendo".

Asimismo, el veterano actor reveló su última voluntad tras su fallecimiento. Sus cenizas deberán ser arrojadas al mar, como lo hicieron con los restos de sus padres, en la playa frente a su hogar. "Aquí están ellos y aquí voy a estar yo también, si encuentro a alguien que cumpla mis deseos".

Hace unos años el también productor de televisión y cine, fue sometido a una cirugía en la columna vertebral, donde le rellenaron cuatro vértebras y el sacro.

En una entrevista para el programa "Hoy", comentó que desde entonces ha tenido complicaciones en su salud: "tengo el problema de la operación, me operaron hace cinco, seis años, me pusieron 10 tornillos, me esperé mucho tiempo, los médicos me lo dijeron, no quise hacer caso, estoy pagando el precio".