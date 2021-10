Estados Unidos.- Sorpresivamente este domingo la socialité estadounidense Kourtney Kardashian anunció su compromiso con el baterista Travis Barker, esto luego de un tiempo en una relación en secreto que comenzó a revelarse en marzo de este mismo año.

A través de Instagram, la estrella de Keeping up with the Kardashians compartió tiernas postales de ella y su futuro esposo rodeados de gigantescos arreglos de rosas rojas, velas y frente al mar, causando gran ternura entre sus seguidores.

"Para siempre", fueron las palabras que añadió a la fotografía donde ambos posan en medio del hermoso arreglo floral y se dejan ver de lo más felices y emocionados por dar el siguiente paso, que a muchos ha dejado impactados.

¡Habrá boda! Kourtey Kardashian se compromete con Travis Barker

Y es que Kourtney Kardashian se compromete por primera vez en su vida, a diferencia de sus hermanas, y luego de una larga relación con Scott Disick, el padre de sus tres hijos, con quien estuvo por años en unión libre.

La pareja se ha convertido en una de las favoritas del mundo del entretenimiento estadounidense, esto por dejarse ver en plan romántico en cada ocasión y dejar en claro que el amor que se tienen es inmenso, lo que ahora han probado al comprometerse y esperar una vida juntos.

Leer más: Sin vergüenza, Lizbeth Rodríguez se queda en lencería en las calles de la CDMX