¡Habrá boda en el K-Pop! Los cantantes HyunA y DAWN anunciaron su compromiso, provocando gran furor

Los intérpretes desafiaron a la industria del K-Pop y demostraron que el ser novios no les impediría seguir con su carrera musical . En enero de 2019 ambos firmaron con P Nation , la agencia propiedad del cantante PSY (reconocido mundialmente por su éxito "Gangnam Style").

Un mes después de dar a conocer su noviazgo, Cube Entertainment, trató de echarlos porque "no podía mantener confianza con ellos", tras la declaración del romance a los medios, según Korea Herald. Al no tener un buen futuro en la agencia, HyunA renunció en octubre de 2018 y un mes después, DAWN.

Los jóvenes cantantes fueron criticados tras confirmar ellos mismos su relación , ya que en la industria del K-Pop, por lo general no es bien visto que dos Idols tengan algo más que una amistad, puesto que afecta la imagen que deben transmitir, según los estándares de las compañías. Cabe mencionar que muchos de sus fans los criticaron, al sentirse traicionados.

Cabe mencionar que los anillos de compromiso de DAWN y HyunA , no son los típicos anillos para estas ocasiones; las joyas reflejan su personalidad y esencia, con la cual han logrado forjar una carrera artística muy única y original.

