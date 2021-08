¿Habrá colaboración musical entre BTS y Coldplay? Jin, el Worldwide Handsome, deja a ARMY con la duda

A fines de febrero pasado la agrupación musial surcoreana BTS llevó a cabo su MTV Unplugged y en setlist incluyeron un hermoso cover de "Fix you", una de las canciones más icónicas de la banda británica de pop rock y rock alternativo Coldplay, integrada por Chris Martin, Jon Buckland, Guy Berryman y Will Champion. Posteriormente el ARMY comentó en redes sociales lo fascinante que sería una colaboración musical entre ambas bandas.

En julio pasado Coldplay anunció el lanzamiento de su noveno álbum de estudio "Music of the Spheres (Música de las esferas)", para el 15 de octubre de 2021. Ante esto el fandom de BTS comenzó a especular que una de las canciones de dicha producción de la agrupación británica, sería en colaboración con "Los Príncipes del Pop" o con algunos de sus integrantes.

Los rumores siguieron creciendo, ya que el ARMY encontró algunas similitudes entre el diseño del nuevo álbum de Coldplay, con el diseño que utilizó BTS en su pasado "Muster Sowoozoo".

Todas las especulaciones de una colaboración entre BTS y Coldplay se habían calmado, sin embargo, en el reciente V Live que Jin llevó a cabo, hizo que los rumores tomaron mayor fuerza.

Estas fueron las palabras de Jin, el Worldwide Handsome de BTS: "creo que es bien conocido por ahora, pero habrá un anuncio sobre trabajar con un artista extranjero, he sido fan de ellos desde que era joven y Taehyung nos ha tomado una foto Polaroid juntos, que guardo en la parte posterior de mi teléfono".

Jin de BTS ha dejado al ARMY de BTS con muchas especulaciones.

Asimismo Kim Seokjin, el mayor de los integrantes de BTS, mostró la parte trasera de su celular, mostrando un fragmento de dicha foto Polaroid en la que aparece con el artista que estarán colaborando próximamente. El mejor departamento de investigación lo tiene ARMY; las fans se han dado a la tarea de descubrir su la persona de la foto es Chris Martin, líder y vocalista de Coldplay.

Y como dicen, cuando el río suena...agua lleva. Al respecto Big Hit Music manifestó con respecto a esta colaboración: "es difícil de confirmar". Cabe mencionar que el mismo Chris Martin manifestó que le encantaría trabajar con BTS. Supuestamente el featuring de Coldplay con BTS se llamaría "My Universe", una de las canciones que forman parte de su álbum "Music of the Spheres".

Mientras esperamos una confirmación, recordemos otras de las extraordinarias colaboraciones que han realizado los chicos de BTS:

El cantautor estadounidense Lauv lanzó "Who" junto con Jungkook y Jimin de BTS.

La cantautora estadounidense Halsey grabó a dueto con el rapero Min Yoongi el tema "Suga's Interlude" para su álbum "Manic".

El DJ y productor estadounidense-japonés de EDM Steve Aoki, lanzó "Waste it on me" con BTS.

La cantautora surcoreana Younha lanzó "Winter Flower" con RM, líder de Bangtan.

El cantante de pop estadounidense Jason Derulo y el productor neozelandés Jawsh 685 lanzaron la versión "Savage Love (Laxed - Siren Beat - BTS Remix) junto con J-Hope, Suga y Jungkook.

No podemos olvidar el tema "eight" que la cantante y compositor surcoreana Lee Ji-eun, mejor conocida como IU, lanzó a dueto con Suga (quien también estuvo a cargo de la producción de dicha canción).

Otro de las colaboraciones de Min Yoongi fue "Blueberry Eyes" con el cantautor estadounidense Max Schneider, conocido artísticamente como MAX.

