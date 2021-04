"Habrá que hacerle exámenes", opina Enrique Guzmán de su nieta Frida Sofía

México. "Habrá que hacerle exámenes mentales", dijo Enrique Guzmán de su nieta Frida Sofía en entrevista con el programa de televisión Hoy, además señala que los ocupa porque es necesario saber por qué sin razón comienza a decir cosa que no son ciertas.

Guzmán, padre de Alejandra Guzmán, se muestra desconcertado por el proceder de Frida Sofía, quien señaló días atrás que fue tocada por él indebidamente cuando era niña y ya hasta contrató a unos abogados para preparar una denuncia en contra suya.

Enrique Guzmán, exesposo de Silvia Pinal, ambos padres de Alejandra Guzmán, reveló también que la ha pasado bastante mal todos estos días, tras las declaraciones que Frida hizo en contra suya respecto a haber tenido una conducta inapropiada.

El famoso cantante de la época del rock and roll le expresó a Frida Sofía que siempre van a estar a su lado él, su madre y toda su familia, y están en la búsqueda de saber qué detonaron todos los comentarios que Frida ha hecho sobre la familia.

No sé si está bien, si está mal, si está sola. No sé qué le pasa, de alguna manera quiero decirle aquí estamos. No sabemos en qué momento su mente comienza a funcionar de una manera y es otra persona. Habrá que hacer exámenes y estudios por qué sin razón comienza esta situación.”