¿Habrá reconciliación entre Victoria Ruffo y Eugenio Derbez?

José Eduardo Derbez se ha preguntado cómo sus padres llegaron a enamorarse; es por muchos sabido que Victoria Ruffo y Eugenio Derbez no tienen la mejor de las relaciones hoy en día y una reconciliación entre ambos, no la ve posible.

En una videollamada con Alejandra Espinoza, el actor José Eduardo Derbez comentó, "yo creo que así de lejitos los dos, mucho mejor, son agua y aceite, yo siempre me he preguntado cómo se enamoraron si son agua y aceite, o sea no entiendo".

Lo he pensado muchísimas veces, el día que me case pues ahí van a estar los dos, obviamente a muchos metros de distancia, ¿no? No en la misma mesa. Yo creo que su relación siempre ha sido mala y va a seguir mala y seguirá mala por el resto de nuestras vidas.

José Eduardo Derbez contó a Alejandra Espinoza cómo surgió la idea de entrevistar a sus padres Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, para su canal de YouTube. "Yo empecé como en el rollo de 'tengo yo mis dudas, quiero preguntarles esto, hay cosas que ya sé, pero será mejor si lo aclaramos' y no era el plan de sacar una entrevista como seria o muy formal, era más de echar relajo, divertirnos y gozarla".

Yo lo disfruté muchísimo, ellos también, ellos no sabían las preguntas que les iba a hacer, los dos tenían como miedito y les dije ‘si no les gusta algo, se pueden ir, se pueden parar.

