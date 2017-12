Hacen casting para Las hijas de la luna

Mazatlán, Sinaloa.- A las 14:00 horas de ayer inició el casting de parte de la producción de la novela de Televisa Las hijas de la luna. Aproximadamente 40 personas acudieron a la cita para que les tomaran los datos, una fotografía y contestaran una serie de preguntas para poder ser parte del nuevo proyecto que está realizando Nicandro Díaz, el cual se grabará en Mazatlán durante las siguientes días.

Realizan casting

Desde las 13:00 horas, poco a poco fueron llegando los interesados, ansiosos de ser entrevistados. Desde niños de 7 años hasta personas de la tercera edad llegaron al salón Mar de Cortés, del hotel Palm Resort. Siete integrantes de la familia García, que incluyó a padres, hijos y hasta los nietos, estuvieron puntuales para ser partícipes del sueño de aparecer en una novela. Algunos tenían nociones de canto, otros de baile y unos en actuaciones.

Hubo quienes se inscribieron por la simple curiosidad de vivir una nueva experiencia al ser parte del mundo de la actuación.

Buscan oportunidad

Sergio Barraza Díaz compartió con EL DEBATE que es la primera vez que acude a un casting. Se enteró por las redes sociales y se interesó en participar. “Lo hago con la intención de desarrollarme en otra cuestión, con tal de que no me dé miedo hacer escenas en público, aprender a estar en situaciones diferentes y saber cómo reaccionar es lo que más me llama la atención.”

Magdalena Barraza externó que estudia comunicación y siente que le puede ser de gran utilidad estar frente a las cámaras, además que es un sueño ser parte de este proyecto de Televisa, pues ya ha estudiado actuación y ha participado en proyectos de teatro en el puerto.