"Hackean" cuentas del actor Alejandro Tomassi

El actor Alejandro Tomassi pide al público no hacer caso a los mensajes que salgan a través de sus redes sociales, pues han sido hackeadas pr la familia de su expareja.

En distintos programas de entretenimiento, Tomassi aseguró que la policía cibernética ya está enterada de la situación y está investigando.

Muchos de sus amigos le han reclamado por qué se comporta tan raro con ellos.

"Incluso me han hablado amigos míos para decirle: ‘oye cómo es posible que me escribas tantas groserías'; y les digo: ‘no, es que no soy yo. Me tienen hackeadas mis cuentas'. Ya la policía cibernética tengo un folio y el MP va a girar una orden para que procedan", indicó el actor.