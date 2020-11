Hailey Baldwin declara que Justin Bieber no estaba con Selena cuando ellos salían

Estados Unidos.- La relación vertiginosa entre Hailey Baldwin y Justin Bieber se aceleró cuando le propuso matrimonio en julio de 2018, solo unos meses después de que lo vieran con su ex, la cantante Selena Gomez.

Pero Hailey Bieber ha puesto fin a los rumores de que su ahora esposo Justin Bieber superpuso las relaciones entre ella y la actriz de Spring Breakers, durante una aparición en el podcast Pretty Big Deal de Ashley Graham el martes.

Contrariamente a la creencia popular, él había estado soltero por un tiempo y yo había estado soltera y estábamos tratando de entender la vida, dijo la modelo de 23 años.

Bieber reavivó su romance intermitente con Gómez a fines de 2017, antes de que los rumores de que se habían roto nuevamente comenzaran a circular en mayo de 2018, cuando el creador de éxitos de Sorry fue descubierto con la modelo Baskin Champion.

Ambos han tenido una relación tumultuosa y con mucha exposición mediática. Instagram

Sin embargo, en junio, Justin había compartido imágenes de él mismo poniéndose cómodo con Hailey en su cuenta de Instagram.

Al mes siguiente, la diminuta estrella del pop le había propuesto matrimonio en las Bahamas.

Aunque la gente notó el rápido ritmo al que había progresado su romance, Hailey explicó que tomó más de lo que muchos pensaban.

Hayley Baldwin es conocida en el mundo de la moda y la televisión antes de ser pareja de Justin Bieber. AFP

La gente tampoco lo sabe, habíamos estado hablando durante un tiempo antes de volver a estar juntos, le dijo a su compañera modelo Ashley en su podcast, aunque admitió que las cosas aún se movían muy rápido.

'Todo sucedió muy rápido, creo que todo el mundo lo sabe ", admitió." Todo el mundo estaba como,' Oye, ¿te casaste? '"

Sin embargo, el romance aparentemente molestó a Selena, quien cantó en su éxito Lose You to Love Me, 'En dos meses nos reemplazaste como si fuera fácil'.

Selena Gómez y Justin salieron por varios años hasta que decidieron terminar por una supuesta infidelidad de Justin. AFP

Bieber acaba de obtener el premio People's Choice Award como Artista Masculino de 2020. Y se vio a la superestrella luciendo acogedora y amada con su esposa Hailey el lunes, cuando la pareja apareció en publicaciones gemelas en sus respectivas cuentas de Instagram.

Justin, de 26 años, y su esposa estaban acurrucados en el par de selfies, con Justin con un suéter de punto color crema y un gorro Nike color albaricoque.