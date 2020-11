Hailey Bieber comparte publicación de Hillary Clinton y la señalan de apoyar a Joe Biden

Estados Unidos.- Como Debate te informó oportunamente el pasado 3 de noviembre Estados Unidos (EEUU) vivió elecciones presidenciales, donde se confrontaron los candidatos por el partido demócrata, Joe Biden y el republicano Donald Trump.

En el llamado "país de las opotunidades" una serie de famosos y famosas mostraron publicamente su opinión al respecto, y Hailey Rhode Bieber, mejor conocida como Hailey Bieber no fue la excepción.

Mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram, la bella estadounidense compartió el contenido de una publicación hecha por la democrata Hillary Clinton, donde entre otras cosas pide a los habitantes de Georgia, EEUU, checar la condición de su boleta.

"Please share with friends and family in Georgia: If you voted absentee in Georgia, please check the status of your ballot now. If it was rejected, you have until 5pm on Friday, November 6, to fix it and make sure your vote counts", se puede leer en la publicación de la exfuncionaria y exprimera dama.

Foto: Captura

Este mensaje puede ser traducido como: "Comparte con amigos y familiares en Georgia: "Si votó ausente (en línea) en Georgia, verifica el estado de tu boleta. Si fue rechazado, tienes hasta las 5 pm del viernes 6 de noviembre para arreglarlo y asegurar de que tu voto cuente".

Al respecto, Bieber publicó en una etiqueta de la misma publicación: "see de latest updates on the 2020 US elections", que puede ser traducido al español como: "ve las últimas actualizaciones sobre las elecciones de Estados Unidos en 2020".

Todo esto fue interpretado por usuarios de redes sociales como un posicionamiento a favor de Joe Biden, puesto que Clinton ha dicho publicamente que voto por el mencionado candidato democrata.

Otros internautas más conspiradores, aseguran que la publicación de la esposa de Bill Clinton va encaminada a evitar un posible fraude electoral por alguno de ambos partidos.