Hallan muerta  a exmujer de la actriz Rosie O'Donnell

Michelle Rounds, exmujer de la presentadora de televisión y actriz Rosie O'Donnell, fue encontrada sin vida en su domicilio particular.

La información acaba de darse a conocer en distintos portales de noticias. Sobre el motivo de su muerte, se habla de un aparente suicidio. Los hechos habrian ocurrido el pasado lunes.

O'Donnell, que finalizó su divorcio de Rounds el año pasado y tiene una hija en común con ella, dijo estar entristecida por la noticia y dio el pésame a la familia de su exmujer, que tenía 46 años.

O'Donnell y Rounds se casaron en 2012 y siete meses después adoptaron a su hija, Dakota, que ahora tiene cuatro años. O'Donnell comenzó en febrero de 2015 los trámites del divorcio de la que fue su segunda pareja, que no finalizaron hasta marzo de 2016.

La vida de la actriz Rosie O'Donnell se ha convertido en una montaña rusa. En 2013 sufrió un ataque al corazón, del que afortunadamente se repuso. Luego tuvo que enfrentar el divorcio con Michelle Rounds.

Michelle Rounds y Rosie O'Donnell se separaron a principios de febrero de 2015, y rápidamente se escucharon varias versiones sobre su divorcio, entre ellas, que había una tercera persona en la relación.

La presentadora ha aprovechado la presentación del documental que ha grabado para el canal HBO, 'Rosie O'Donnell: A Heartfelt Stand Up', acerca de las consecuencias de haber sufrido un ataque al corazón, para bromear sobre su situación actual.

En aquel entonces, escribió:

"El documental trata sobre cómo me enamoré de mi mujer y cómo adoptamos un bebé. Y la premiere ha sido hoy, justo tras el anuncio de que ya no vamos a vivir juntas. ¿No me digan que no es gracioso?", comentó la actriz.