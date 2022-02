Hallan muerta a la actriz de "Hospital General" Lindsey Pearlman; tenía 43 años

Los Ángeles. La actriz Lindsey Erin Pearlman, que tuvo papeles en “General Hospital”, “American Housewife” y otras series, fue encontrada muerta días después de que se informara de su desaparición en Los Ángeles, informaron las autoridades.

Los investigadores habían solicitado la ayuda de la ciudadanía para encontrar a Pearlman, de 43 años, quien fue vista por última vez alrededor del mediodía del domingo pasado, informó el canal de noticias ABC 7.

Su cuerpo fue encontrado el viernes por la mañana cuando la policía respondió a una solicitud de presentarse en un vecindario residencial de Hollywood, precisó el Departamento de Policía de Los Ángeles.

La oficina del forense del condado de Los Ángeles determinó más tarde que la persona fallecida era Pearlman, según la estación.

Se investiga la causa de la muerte y las circunstancias de su desaparición.

¿Quién era Lindsey Pearlman?

Lindsey Pearlman, nacida en Chicago, se graduó en The Second City Conservatory, donde estudió comedia y participó en la gira nacional Equity de The Realish Housewives: A Parody de Second City Theatricals.

Pearlman se formó en la Northeastern University, donde obtuvo una licenciatura en oratoria y artes escénicas, y estudió improvisación, el arte de actuar en el momento en lugar de un guión, en Upright Citizens Brigade.

Ha tenido papeles recurrentes en Chicago Justice y General Hospital y ha coprotagonizado Empire, The Purge y Sneaky Pete.

Según su sitio web, Pearlman se había mudado recientemente a Los Ángeles "en busca de más oportunidades frente a la cámara".

