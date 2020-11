Hallan muerto a Bobby Brown Jr, hijo del Bobby Brown en una casa de Los ángeles

Los Ángeles.- El cantante Bobby Brown, se encuentra de luto, pues desafortunadamente su hijo Bobby Brown Jr., de 28 años de edad, fue encontrado muerto en una casa de Los Ángeles el miércoles.

El portavoz de la policía de Los Ángeles, Jeff Lee, dijo que los oficiales estaban respondiendo a una emergencia médica cuando encontraron el cuerpo de Brown Jr. alrededor de la 1:50 pm en una casa en Encino, informó The Los Angeles Times.

Brown Jr. era hijo de Bobby Brown y Kim Ward, fue declarado muerto en el lugar, la policía cree que no hubo juego sucio y que no se dieron a conocer de inmediato detalles adicionales sobre la muerte.

La muerte de su hijo es la última de una serie de desgracias para Bobby Brown, según lo publicado por la agencia de noticias Associated Press.

Cabe recordar que en el 2012, su ex esposa, la legendaria cantante Whitney Houston, fue encontrada muerta después de ahogarse en la bañera de una habitación de hotel de Beverly Hills.

En esa ocasión los oficiales del forense dictaminaron que la muerte de Houston fue accidental y dijeron que las enfermedades cardíacas y la cocaína eran factores contribuyentes.

En el 2015, el 31 de enero para ser exactos, su hija, Bobbi Kristina Brown, fue encontrada boca abajo en una bañera en su casa en los suburbios de Atlanta. Estuvo en coma durante seis meses antes de morir en un hospicio a los 22 años.

Los investigadores de la oficina del médico forense no pudieron determinar exactamente cómo murió Bobbi Kristina Brown. Una autopsia mostró que tenía morfina, cocaína, alcohol y medicamentos recetados en su cuerpo.

El exparejo de Bobbi Kristina, Nick Gordon, quien fue declarado responsable de su muerte, murió a principios de este año. Tenía 30 años.

Gordon nunca fue acusado penalmente en el caso, pero fue declarado responsable en una demanda por homicidio culposo. Un juez de Atlanta le ordenó pagar $ 36 millones a la herencia de Brown.

Brown comenzó su carrera como cantante como miembro del grupo de R&B New Edition antes de convertirse en solista con éxitos como "My Prerogative" y "Every Little Step".