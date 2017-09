Halle Berry dejó a todos con la boca abierta por esto

La actriz estadounidense Halle Berry atrajo miradas a su paso por la alfombra roja del Festival Internacional de Cine de Toronto.

Berry se presentó en el festival para el estreno de la cinta “Kings”, en la que también participó Daniel Craig.

With my Kings ������������#KingsMovie #TIFF17 Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 5:56 PDT

Halle Berry, quien es originaria de Cleveland, Ohio, nació el 14 de agosto de 1966, y es una exmodelo y actriz de cine y televisión estadounidense ganadora de un Premio Óscar, un Globo de Oro, dos Premios del Sindicato de Actores, un Razzie y un Emmy.

Uno de sus modelos a seguir fue Dorothy Dandridge, cantante, bailarina y actriz, a quien nombró al recoger el Óscar, y a quien había representado en una película para la televisión años antes. Dandridge fue la primera actriz afroamericana candidata a un Óscar como protagonista en Carmen Jones, de Otto Preminger, y cuya interpretación le valió a Halle un premio Emmy y un Globo de Oro.

Soaring over Toronto for TIFF #KingsMovie #TIFF17 Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 13 de Sep de 2017 a la(s) 2:57 PDT

Lo que más llamó la atención fue el atuendo que lució Berry, pues dejaba ver gran parte de su escote.

A principios de agosto, Berry declaró que estaba lista para retomar su carrera luego de una pausa para dedicarse a sus hijos.

Sky above. Earth below. Peace within. Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 29 de Ago de 2017 a la(s) 9:08 PDT

“La pasión por la interpretación siempre la tendré… (Mis hijos) eran pequeños y decidí no trabajar apenas porque debía estar para ellos. Esos años son muy dulces y nunca vuelven. No esperé hasta los 40 para luego no disfrutar con ellos”, declaró Berry.

Antes de ser actriz Berry tuvo que pasar por muchas cosas en su vida cuando llegó a Nueva York no tenía dinero y como homeless tuvo que dormir en varias ocasiones en un centro para personas sin hogar.

You'll never influence the world by being just like it. Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 19 de Ago de 2017 a la(s) 12:43 PDT

“Llamé a mi madre y le pedí que me enviara algo de dinero, y ella me dijo que no... Eso fue duro”, contó a ‘People’. En plena promoción de ‘Kidnap’, Berry relató que esa etapa forjó su carácter para incursionar en un mundo hostil.

FOTOS DE INFARTO

Vale recordar que la escultural morena, ganadora de un Oscar a Mejor Actriz por su actuación en el film Monster´s Ball, ha sabido cultivar a través de los años un físico espectacular del que da cuenta cada vez que puede.

Everyone has a secret worth keeping. Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 17 de May de 2017 a la(s) 9:12 PDT

Sin ir más lejos, a mediados del año pasado celebró haber alcanzado el medio millón de seguidores en Instagram con una imagen en la que se la veía con un sensual bikini sin ningún tipo de retoques.

I’ll tell you what freedom is to me. No fear. #NinaSimone Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 16 de May de 2017 a la(s) 5:49 PDT

Incluso se animó a lucir un sexy y escotado vestido a semanas de haber sido mamá de Nahla Ariela Aubry, su primogénita, lo que deja en claro que ni siquiera el tan temido post-parto la inhibió para lucir sus curvas.

MATRIMONIOS FRACASADOS

La actriz también ha declarado acerca de sus frustraciones en el amor donde declaro lo siguiente "He aprendido a lidiar con tres matrimonios fracasados, lo que no ha sido fácil, especialmente cuando hay niños involucrados", dijo la estrella de 50 años a Entertainment Tonight. "A menudo me he sentido culpable y responsable. He sufrido mucho dolor y angustia", subrayó la protagonista de Call.

*pretends to be shocked* #TBT Una publicación compartida por Halle Berry (@halleberry) el 7 de Sep de 2017 a la(s) 2:21 PDT

Con información El Universal

Te puede interesar