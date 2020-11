Halsey sobre su grandiosa amistad con BTS: volvería a trabajar con ellos cien mil veces

La agrupación surcoreana BTS y la cantautora estadounidense Ashley Nicolette Frangipane, mejor conocida como Halsey, han cosechado una hermosa y fascinante amistad luego de su extraordinaria colaboración musical en la pegajosa y exitosa canción "Boy With Luv", tema principal del EP "Map of the Soul: Persona", el cual lanzaron "Los Príncipes del Pop" en abril de 2019.

Muchos podrían pensar que tras filmar el MV "Boy With Luv", cantar este tema en los Premios Billboard 2019 y luego de grabar una canción con Suga, BTS y Halsey no tuvieron más comunicación. Sin embargo, pasó todo lo contrario: ¡su amistad sigue floreciendo!

En una reciente entrevista para la revista Cosmopolitan, la asistente editorial Starr Bowenbank le preguntó a Halsey: "'Boy With Luv' obtuvo mil millones de visitas (en YouTube), ¿cómo fue trabajar con BTS y permaneces en contacto con los chicos?". La cantante expresó:

¡De hecho, todavía estoy en contacto con ellos! Siempre que nos pasa algo importante a los dos, nos felicitamos. Tenemos muchas ganas de volver a pasar el rato, es un poco agridulce que estemos fuera y no podamos vernos debido a las restricciones de viaje en este momento, pero son los mejores. Volvería a trabajar con ellos cien mil veces.

BTS y Halsey rompieron las barreras del idioma, lograron un gran éxito con su colaboración y una grandiosa amistad. Foto: Instagram @iamhalsey

Halsey resaltó en la entrevista para Cosmopolitan, que fue "realmente increíble trabajar con ellos e ir a Corea para hacer un video musical con su equipo también. No diría que era una amistad improbable, porque no era tan improbable en absoluto, a todos nos gustan las mismas cosas y me sorprendió bastante lo fácil que fue llevarse bien con ellos".

Alguien más podría centrarse en la barrera del idioma, pero no hay mucho de uno cuando pasamos tiempo juntos, simplemente tenemos una relación muy natural.

¡ARMY, el comeback de BTS se acerca!

A fines de septiembre pasado BTS dio a conocer el título de su nuevo álbum, que llegará a las manos del ARMY a nueve meses de haberse lanzado el full álbum "Map of the Soul: 7". Como todo el fandom sabe, esta nueva producción discográfica representa la participación directa de los siete integrantes de Bangtan no solo en la música, sino también en el concepto, composición y diseño.

El nuevo álbum de BTS tendrá como título "BE" y será lanzado el próximo 20 de noviembre y de acuerdo con un comunicado de la agencia Big Hit Entertainment, el álbum contiene "la música más 'BTS-esque' hasta ahora". Asimismo al agencia que representa a los Idols resaltó que el álbum "busca esparcir por el mundo un mensaje sanador, incluso frente a esta nueva normalidad, nuestra vida continúa".

Hace unos días se dio a conocer que la canción principal del nuevo álbum de BTS será "Life goes on (La vida continúa)". Asimismo los Idols dieron a conocer una serie de fascinantes fotografías conceptuales individuales, como parte del esperado comeback. En las fotos RM, Jin, Suga- J-Hope, Jimin V y Jungkook, aparecen en diferentes habitaciones invitando al ARMY a conocer su mundo interno, porque un cuarto es más que un lugar para descansar, es como un templo que expresa quien eres en realidad.

En estas fotos conceptuales, cada uno de los integrantes de BTS personifica un "curador", quienes no solo logran encontrar el equilibrio en sus vidas, sino también logran curar sus almas y corazones, al igual que el alma y corazón de todo el ARMY.

Recientemente, a unos días del lanzamiento de "BE", Big Hit dio a conocer al ARMY el setlist el nuevo álbum:

Life goes on. Fly to my room. Blue & Grey. Skit. Telepathy. Dis-ease. Stay. Dynamite.

También se reveló la imagen de la portada del nuevo álbum de BTS, que incluye el texto en inglés: