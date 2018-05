Han rechazado convertirse en superhéroes

Mazatlán.-Si bien ahora las cintas de superhéroes se han convertido en las más taquilleras de la historia y han dejado a sus creadores y al elenco de actores millones de dólares en sus bolsillos, hace unos años, algunos actores famosos rechazaron dar vida a personajes como Iron Man, Spider-Man. Tal vez no era su momento, o tal vez pensaron que no tendrían el éxito del que hoy gozan los referidos proyectos al romper récord de asistencia en las salas de cine de todo el mundo.

Actor Jason Momoa. Foto: EFE.

Dicen no a superhéroes



La lista de actores que han rechazado hacer personajes de las cintas de superhéroes es larga. Entre ellos figuran Jessica Chastain, quien tenía la propuesta de encarnar a la superheroína Avispa, de Ant-Man, pero tuvo que rechazarlo porque tenía contrato para hacer otras películas. El actor Jason Momoa se negó a ser Drax en Guardianes de la Galaxia. Confesó que no le interesó ya que estuvo en otra película haciendo un personaje parecido y tenía ganas de hacer proyectos diferentes. La actriz Rachel McAdams no quiso dar vida al personaje de Pepper Potts en Iron Man. Mientras que Olivia Wilde se negó a ser Gamora en Guardianes de la Galaxia.



Tom Cruise. Foto: EFE

Tom Cruise



Al actor le hicieron la propuesta de dar vida a Iron Man, el cual es interpretado por el actor Robert Downey Jr. Luego de una serie de pláticas para que fue el protagonista de la cinta de Marvel y hasta productor, no llegaron a nada.



Leonardo DiCaprio



El actor prefiere hacer películas de otra índole y no de superhéroes, ya que rechazó dar vida a Spider-Man. Le hicieron la propuesta en el 2002, la cual fue realizada por Sony. “Esa fue una situación en la cual aún no me sentía preparado para ponerme ese vestuario”, comentó.

Foto: AFP



Emily Blunt



La famosa actriz no aceptó ser La Viuda Negra y Peggy Carter en la cintas Iron Man 2 y Capitán América. En declaración a los medios externó: “Nunca fue el momento adecuado, de verdad, y simplemente no funcionó la programación de esos dos”.





Casos extremos



El actor Will Smith tuvo la propuesta para ser Clark Kent. En ese momento se buscaba que un actor de color diera vida a Supermán, pero no se dio al parecer por cuestión racial. El actor Asthon Kutcher quedó seleccionado en el casting, pero tras darse cuenta de que a los actores que habían dado vida a Supermán les pasaban cosas terribles, mejor dijo no. El actor Heath Ledger rechazó ser el Hombre Araña para que no encasillarse. Johnny Depp no quiso dar vida a Lobezno en X-Men, mejor prefirió hacer Piratas del Caribe.

Foto: EFE

Josh Hartnett

El actor tenía propuestas para ser Spider-Man, Batman y Supermán, pero ninguno de los tres personajes aceptó. “Spider-Man fue algo que ya hablamos. Batman, también. Pero de alguna manera sabía que esos papeles tenían potencial para definirme, y yo no quería eso. Yo no quiero ser etiquetado como Supermán por el resto de mi carrera. Tal vez solo tenía 22, pero vi el peligro”, comentó.



Foto: AP

Alec Baldwin

Al histrión le propusieron ser villano de Marvel. “Yo no estaba disponible. Querían que trabajara en un momento determinado. Y a causa del embarazo de mi mujer, tuve que rechazar dos películas este verano que quería hacer”, dijo en entrevista en el programa The Howard Stern Show.