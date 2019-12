Hanna de Ha*Ash cuenta detalles de su embarazo y su bebé milagro

Los fans de Ha*Ash comparten una gran alegría, luego de que Hanna diera a conocer en redes sociales estar embarazada. "Desde hace años nuestros fans han sido testigos de nuestras vidas, de todos nuestros momentos, los buenos y los malos, de nuestros triunfos, en cada ciudad de cada país que pisamos nos reciben con su cariño haciéndonos saber que siempre están ahí para nosotras".

Es por eso que quiero compartir con ustedes el triunfo más importante y más grande de mi vida...¡el de ser mamá!

En un video publicado en las redes sociales de Ha*Ash, se ve el momento en que Hanna Nicole comparte la noticia con todo el equipo previo a un concierto; asimismo durante el show se revela el sexo de su bebé.

Por otra parte, la cantante contó detalles de su embarazo en una entrevista para la revista ¡HOLA! México, donde se refirió a su primogénita como "bebé milagro".

Estuve viendo doctores de fertilidad por más de dos años y decían que probablemente no me podría embarazar, para nosotros es un bebé milagro.

"Es difícil emocionalmente pasar mes con mes intentando diferentes medicinas sin obtener resultados, ya me había hecho a la idea de que no sería madre, pero me di cuenta de que hay miles de formas de serlo y estábamos ya viendo esas alternativas". Hanna resaltó que durante todo este tiempo y proceso, tuvo el apoyo incondicional de su esposo Juan Carlos Herrera.

"Cuando lo conocí, él quería tener un millón de hijos, entonces cuando no podíamos yo le decía 'me siento mal que no puedo darte un bebé', pero él siempre dijo 'prefiero no tener un hijo a no tenerte a ti'".

Hoy la hermosa Hanna Nicole grita a los cuatro vientos ¡que será mamá!