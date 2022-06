Hannia Novell contará historias “Desde el epicentro”

Historias contadas desde el lugar de los hechos, muchas de ellas vividas en carne propia y otras tantas de acontecimientos que han ocurrido en el mundo y que a su vez nos han conmocionado y hecho ver las cosas de otra manera, es “Desde el epicentro”, el nuevo programa de la periodista Hannia Novell, que estrena el jueves 16 de junio a las 19:00 horas por el canal a más. En entrevista por vía telefónica para EL DEBATE, compartió detalles del programa, así como de su trayectoria laboral y proyectos a futuro.

“Desde el epicentro”

Hannia comenta que “Desde el epicentro” es un programa de hechos históricos, contados de una manera sencilla, de hechos que contemplan algunas de las coberturas que ha hecho y de temas que no nos tocaron vivir, pero que son importantes entenderlos y repasarlos para que no se repitan.



“Desde el epicentro” tendrá una duración de 60 minutos y en la emisión de estreno se tocarán cuatro temas, entre ellos el ataque a las Torres Gemelas y el atentado terrorista en Nueva York. Esta primera temporada la integran 16 episodios.

25 años de trayectoria llenos de sacrificios

La comunicadora, que empezó en radio y que además ha realizado infinidad de coberturas destacadas en hechos de interés nacional e internacional como el terremoto de México (2017), enviada especial a Haití y Chile en 2010, la Guerra en Irak durante la campaña “Tormenta del Desierto”, y reportajes en vivo desde Nueva York, Washington y Afganistán tras los ataques del 11 de septiembre del 2001, compartió también parte de su trayectoria en estos 25 años, los cuales no ha sido nada fáciles.

“Han sido años de mucho esfuerzo, sacrificio, desvelos y faltas en la familia, pero creo que lo más doloroso es cuando me ha tocado despedirme de mis familiares para ir a la guerra. Pero se entiende porque mis padres estudiaron periodismo. Y la otra parte es tocar las fibras más sensibles de la humanidad, que son el dolor y la enfermedad, la guerra y la muerte. Con eso he convivido esos años. Pero ha sido una satisfacción enorme, esto estudié, de esto trabajo y además me pagan, así es que es una gran satisfacción seguir en algo que me apasiona. Además, tengo un serio compromiso con lo que hago, con hablarle a la gente de todos los viajes, desde mi trinchera y de los problemas que creo que se deben arreglar.”

Los sueños no son gratis

Hannia Novell platicó que en su mente siempre tuvo la idea de ser corresponsal de guerra, y compartió una anécdota de sus tiempos de estudiante.

“Recuerdo que cuando era estudiante, y esto lo publiqué en el libro que se llama ‘Bitácora de una reportera, experiencias de una reportera’, una vez la maestra de radio preguntó qué nos guastaría ser. Yo levanté la mano y dije, ‘yo quiero ser corresponsal de guerra’. La maestra se sonrió y me dijo, ‘¿Tú? ¡Claro que no!’. Ese ‘no’ me sirvió para darme gasolina e impulso, y para crecer en toda mi vida. Dije, ‘a mí nadie me va decir que no nunca’. Yo toda la vida he sido muy inquieta e insatisfecha, pero insatisfecha en el sentido de que si no me gusta alguna cosa, veo la manera de arreglarlo para que me guste. También en muchas ocasiones a lo laro largo de mi carrera me han dicho no, pero le doy la vuelta y lo convierto en un sí. Claro, en algunas ocasiones me he tardado, pero lo consigo. Yo creo que ese es el consejo para mucha gente, estudiantes y mujeres que vienen atrás de mí, decirles que sí se pueden cumplir los sueños, pero no son gratis, hay que trabajar, sacrificarse, estudiar, leer y viajar, porque el mundo es un gran pañuelo que hay que extender, conocerlo, disfrutarlo, vivirlo y gozarlo.”